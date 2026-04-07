080 Barcelona Fashion ficha a Ricardo Seco tras la baja de Luar y refuerza su apuesta internacional

Giro de última hora en 080 Barcelona Fashion: tras la salida por causas de fuerza mayor de Luar [la firma del diseñador de origen dominicano y residente en Nueva York, Raúl López, que vistió a Lady Gaga en la Super Bowl de Bad Bunny], la pasarela suma al mexicano Ricardo Seco, una figura clave de la moda latina contemporánea, para blindar una edición que quiere consolidar su ambición internacional.

La 080 Barcelona Fashion mueve ficha a una semana de arrancar su 37ª edición. Después de que la organización confirmara que Luar no podrá participar en el calendario de desfiles de abril por "causas de fuerza mayor", ajenas tanto al certamen como a la propia marca, la pasarela ha reaccionado con una incorporación de impacto: el diseñador mexicano Ricardo Seco.

Con este relevo, el evento mantiene intacta una de sus grandes aspiraciones: reforzar su perfil global sin perder discurso. La cita se celebrará del 14 al 17 de abril de 2026 en el Port Vell de Barcelona, nuevo escenario de una edición que quiere proyectar una imagen más ambiciosa, abierta e internacional.

'Orgullo Migrante'

Seco ocupará precisamente el hueco dejado por Luar y presentará el 16 de abril a las 20.30 horas la colección 'Orgullo Migrante', una propuesta retrospectiva con la que también conmemora sus 25 años de trayectoria. Según la información difundida por la organización, se trata de una revisión de algunas de las piezas más representativas de su carrera, atravesadas por temas como la migración, las fronteras, la identidad mexicana y el orgullo latino.

La elección no es casual. La 080 busca convertir una baja sensible en un mensaje: seguir siendo una plataforma con capacidad para atraer talento con relato propio. En ese marco, Ricardo Seco encaja como un nombre con recorrido internacional y una narrativa muy definida, capaz de conectar moda, cultura y conversación social.

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La salida de Luar había dejado un vacío simbólico en una edición especialmente observada, pero la entrada del creador mexicano permite a la pasarela recomponer el calendario sin renunciar a la proyección exterior. Más aún: subraya la voluntad de la 080 Barcelona Fashion de mirar a Latinoamérica como uno de los territorios creativos con mayor potencia narrativa del momento.