La odisea del 'lookazo' de Zendaya en la 'premiere' de Londres: un Schiaparelli divino recién presentado en París que llegó en jet privado

Zendaya ha vuelto a demostrar que ella es la reina indiscutible de las alfombras rojas. No solo es una cuestión de percha, sino de saber interpretar cada acertado modelo que elige, cómo lo vive, cómo sonríe a cámara... La actriz (29), que acaba de protagonizar una tourneé internacional -con parada en Madrid- junto a su marido, Tom Holland, para presentar la película 'Spider-Man: Brand new day', de nuevo se encuentra en plena gira mundial ante el ansiado estreno de 'La Odisea', el faraónico proyecto escrito y dirigido por Christopher Nolan, que adapta la gran obra de Homero, y que llegará a los cines el 17 de julio con un elenco repleto de astros de Hollywood.

En su segunda parada, el Odeon Luxe Leicester Square de Londres ha acogido a gran parte del famoso reparto. Como Matt Damon, que interpreta a Odiseo, el rey de Ítaca que intenta regresar a casa tras la guerra de Troya; Anne Hathaway, que da vida a Penélope, su esposa; Tom Holland, que es Telémaco, el hijo de ambos; y Zendaya, que se pone en la piel de Atenea, la diosa de la sabiduría y protectora del héroe.

Diosa sabia y protectora

Ese papel explica buena parte del discurso estético de la actriz durante la promoción. En Londres, Zendaya ha dejado ojiplático al público con un vestido de Schiaparelli Alta Costura otoño-invierno 2026/2027, obra de Daniel Roseberry, que había desfilado en París tan solo unas pocas horas antes. La pieza, de aire escultórico, combinaba un corpiño blanco con efecto porcelana o mármol, de estatua griega, y una falda larga de flecos metalizados en degradado con 50.000 cristales de Swarovski, entre el blanco, el plata y el oro. Un 'look' pensado para convertir a la intérprete en una diosa contemporánea, entre la armadura y la estatua clásica.

Zendaya junto a su estilista, Law Roach (con gafas), en la 'premiere'. / CARLOS JASSO / AFP

El detalle más comentado ha trascendido por boca de su estilista, Law Roach, que ha explicado que el vestido viajó de París a Londres en jet privado el mismo día de la 'premiere' para que Zendaya pudiera estrenarlo sobre la alfombra roja. La actriz completó el estilismo con joyas de Chopard, manicura oscura y un peinado de ondas largas recogidas en una trenza baja (postiza, pues actualmente la actriz luce un bob), reforzando la idea de una Atenea de alta costura.

Valentino con hojas de laurel

No fue su único 'look' de la noche. Más tarde, Zendaya apareció con una segunda propuesta de inspiración grecorromana de Valentino otoño 2026, formada por un 'top' verde salvia con efecto de hojas de laurel y un drapeado gris paloma (en la foto inferior). El cambio mantenía el mismo relato visual: menos armadura, más musa clásica, pero siempre dentro del 'method dressing' que la actriz y Roach han convertido en marca de la casa.

De izq a der, Charlize Theron, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Samantha Morton y Mia Goth, en la presentación de Londres. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

La 'premiere' también dejó otros estilismos destacados. Anne Hathaway, embarazadísima de su segundo hijo, y que interpreta a Penélope, apostó por un vestido azul cielo de Dior, palabra de honor y con detalles florales, un 'look' romántico que encajaba con su actual estilo premamá. Lupita Nyong’o eligió un diseño plateado de Christian Cowan, con efecto de cota de malla y caída drapeada, mientras Charlize Theron, que da vida a Calipso, llevó un vestido negro de terciopelo de Givenchy otoño 2026, con abertura y una silueta de gran fuerza escénica.

Quién es quién en 'La Odisea' de Christopher Nolan 🌊 Matt Damon — Odiseo / Ulises El rey de Ítaca y gran protagonista del poema de Homero. Tras la guerra de Troya, emprende un largo viaje de regreso a casa marcado por dioses, monstruos y pruebas imposibles. 🌊 Anne Hathaway — Penélope La esposa de Odiseo y reina de Ítaca. Representa la espera, la inteligencia y la fidelidad mientras su marido intenta volver y los pretendientes ocupan el palacio. 🌊 Tom Holland — Telémaco El hijo de Odiseo y Penélope. Su papel es clave en la búsqueda del padre ausente y en la defensa de la casa familiar. 🌊 Zendaya — Atenea La diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra justa. Es la gran protectora de Odiseo y una de las figuras divinas que guían su destino. 🌊 Robert Pattinson — Antínoo Uno de los pretendientes de Penélope y uno de los principales antagonistas en Ítaca. Representa la amenaza que se instala en el hogar de Odiseo durante su ausencia. 🌊 Lupita Nyong’o — Helena de Troya / Clitemnestra Interpreta dos figuras esenciales del imaginario griego. Helena está ligada al origen mítico de la guerra de Troya; Clitemnestra, a la tragedia de Agamenón tras el regreso de la contienda. 🌊 Charlize Theron — Calipso La ninfa que retiene a Odiseo en la isla de Ogigia. Su personaje encarna una de las grandes tentaciones y pausas del viaje del héroe. 🌊 Samantha Morton — Circe La hechicera que vive en la isla de Eea. En la obra de Homero, transforma a los hombres de Odiseo en animales y se convierte en una de las figuras más fascinantes del recorrido. 🌊 Benny Safdie — Agamenón El rey de Micenas y comandante de los aqueos en la guerra de Troya. Su historia funciona como contrapunto trágico al regreso de Odiseo. 🌊Jon Bernthal — Menelao El rey de Esparta y esposo de Helena. Su figura está unida al conflicto troyano y al universo político y familiar que rodea la epopeya. 🌊 John Leguizamo — Eumeo El porquero fiel de Odiseo. Es uno de los personajes que permanecen leales al rey de Ítaca durante su ausencia. 🌊Himesh Patel — Euríloco Uno de los compañeros de Odiseo en el viaje de regreso. Su personaje forma parte del grupo que acompaña al héroe en sus pruebas por el Mediterráneo mítico. 🌊 Mia Goth — Melanto Una criada del palacio de Ítaca vinculada al entorno de los pretendientes. En la obra, representa la ruptura de la lealtad dentro de la casa de Odiseo. 🌊Elliot Page — Sinón El personaje relacionado con el engaño del caballo de Troya, clave en el desenlace de la guerra y en el arranque del mundo narrativo que precede al viaje de Odiseo. 🌊Travis Scott — Aedo / bardo Una figura vinculada a la tradición oral del poema épico. Su presencia conecta la película con el origen narrativo de ‘La Odisea’, concebida para ser contada y cantada.

Sobriedad, en los chicos

En clave masculina, Tom Holland optó por la sobriedad de un traje oscuro de Gieves & Hawkes, mientras Matt Damon llegó con un traje gris claro de tres piezas, camisa azul y corbata azul marino. El actor encabeza el reparto como Odiseo, el héroe que atraviesa mares, tentaciones y castigos divinos para volver a Ítaca. A su lado, también pasaron por la alfombra roja nombres como Robert Pattinson, que interpreta a Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope; Benny Safdie, como Agamenón; Jon Bernthal, como Menelao; John Leguizamo, como Eumeo; Himesh Patel, como Euríloco; y Mia Goth, como Melanto.

El reparto convierte la película en una de las producciones más ambiciosas de Nolan tras 'Oppenheimer'. A la historia central de Odiseo y Penélope se suman figuras clave del universo mítico: Atenea, guía del héroe; Calipso, la ninfa que lo retiene; Circe, la hechicera interpretada por Samantha Morton; y Helena de Troya, personaje vinculado a Lupita Nyong’o en esta adaptación.

Zendaya, en su primera presentación de 'La Odisea', en Londres. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Antes de esta premiere, Zendaya ya había marcado el tono de la gira en el primer 'photocall' londinense de 'La Odisea', celebrado junto al Támesis. Allí apareció con un vestido blanco marfil custom Jacquemus, de silueta columna, cuello 'halter', espalda abierta y pañuelo en la cabeza. Un estilismo limpio, casi ceremonial, que evocaba la iconografía clásica sin caer en el disfraz. Lo acompañó con joyas de Barron London, entre ellas pendientes realizados con discos antiguos montados en oro amarillo de 18 quilates y diamantes, además de zapatos Christian Louboutin.

Después de estas dos presentaciones, ¿con qué 'looks' se superará Zendaya la próxima vez?