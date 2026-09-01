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Las 7 colaboraciones de moda que más ruido están haciendo este verano: de NikeSKIMS al inesperado cinturón-abridor de Estrella Damm y TwoJeys

Estas alianzas demuestran que una buena 'collab' ya no vive solo de juntar dos logos: va de unir comunidades y conversaciones

Las colaboraciones de moda más molonas del verano.

Las colaboraciones de moda más molonas del verano. / EPC

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Laura Estirado

Barcelona

Hubo un tiempo en que bastaba con estampar dos nombres conocidos sobre una camiseta y llamar al resultado "colaboración". En 2026, eso ya no basta. Las alianzas que de verdad funcionan mezclan comunidades, provocan conversación y, sobre todo, consiguen que queramos el objeto antes incluso de preguntarnos si lo necesitamos. Estas siete son las que mejor resumen este verano.

📌1. Nike × SKIMS

Kim Kardashian y Nike continúan explotando una fórmula casi infalible: ropa deportiva con aspiración de uniforme cotidiano. Studio Edit 02 confirma que NikeSKIMS no quiere ser una cápsula anecdótica, sino una categoría propia. ¿El secreto? Convertir la ropa de entrenamiento en algo que también apetece llevar fuera del gimnasio.

Studio Edit 02, el 'drop' de ropa deportiva con aspiración de uniforme cotidiano.

Studio Edit 02, el 'drop' de ropa deportiva con aspiración de uniforme cotidiano. / NIKESKIMS

📌2. Adidas × Willy Chavarria

La 'Megaride AG Bubblegum' no es precisamente discreta, y ahí está toda la gracia. Rosa, voluminosa y con una silueta deliberadamente exagerada, condensa bien el lenguaje de Willy Chavarria: identidad, exceso y calle. Adidas suma así una colaboración que se reconoce de lejos, justo lo que necesita cualquier 'drop' que aspire a hacerse viral.

La osada y rosa 'Megaride AG Bubblegum'.

La osada y rosa 'Megaride AG Bubblegum'. / ADIDAS

📌3. Estrella Damm × TwoJeys

La sorpresa española de la lista. Tras los anillos-abridor de 2024 y 2025, Estrella Damm y TwoJeys suben la apuesta con 'Belt Opener': un cinturón rojo de cuero, edición limitada, con soporte para vaso y abridor incorporado. Moda festivalera llevada al extremo funcional -y fotogénico-, además de una declaración bastante clara de cómo una marca de cerveza puede entrar en 'lifestyle' sin parecer impostada.

El cinturón-abridor de Estrella Damm x TwoJeys, ideal para festivales.

El cinturón-abridor de Estrella Damm x TwoJeys, ideal para festivales. / DAMM

📌4. GAP × Hailey Bieber

Pocas 'celebrities' entienden mejor el poder de un vaquero aparentemente sencillo que Hailey Bieber. Su colaboración con Gap juega precisamente a eso: nostalgia noventera, 'fits' relajados y la sensación de que el producto ya estaba en nuestro armario. Comercial, sí. Pero también inteligentemente comercial.

Hailey Bieber, con los nuevos vaqueros de GAP.

Hailey Bieber, con los nuevos vaqueros de GAP. / GAP

📌5. H&M × WARDROBE.NYC

H&M vuelve a hacer lo que mejor sabe: acercar un nombre de moda aspiracional a un público enorme. WARDROBE.NYC aporta minimalismo, básicos elevados y esa estética de “"armario perfecto" que Instagram lleva años persiguiendo. No es la colaboración más estridente, pero probablemente sí una de las más fáciles de vender.

La colaboración de H&amp;M × Wardrobe.NYC se dirige a los que aman la moda aspiracional a un precio razonable.

La colaboración de H&M × Wardrobe.NYC se dirige a los que aman la moda aspiracional a un precio razonable. / H&M

📌6. Converse × Dragon Ball Z

No hace falta explicar demasiado esta alianza: Converse y Dragon Ball Z hablan a generaciones enteras. La colección convierte personajes y símbolos del anime en zapatillas y prendas con un punto nostálgico pero nada infantil. Una 'collab' pensada para fans, sí, aunque lo suficientemente reconocible como para trascender el fandom.

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El 'look' para generaciones enteras: Converse y Dragon Ball Z.

El 'look' para generaciones enteras: Converse y Dragon Ball Z. / CONVERSE

📌7. Louis Vuitton × Pat McGrath × Nicolas Ghesquière

El lujo ha entendido que el maquillaje puede ser tan coleccionable como un bolso. Pat McGrath y Nicolas Ghesquière trasladan el universo visual de Louis Vuitton al 'beauty' con una edición limitada en la que el monograma entra de lleno en sombras y labiales. Es moda, objeto de deseo y contenido para redes en una sola jugada.

Pat McGrath y Nicolas Ghesquière trasladan el universo visual de Louis Vuitton al 'beauty'.

Pat McGrath y Nicolas Ghesquière trasladan el universo visual de Louis Vuitton al 'beauty'. / LOUIS VUITTON

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Fuente: El Periódico

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