Una nueva investigación retrospectiva basada en datos del Registro SEMI-COVID-19 de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) recogidos entre marzo y junio de 2020 revela que 1 de cada 6 pacientes ingresados tenía menos de 50 años y, de ellos, un 15 por ciento desarrolló fracaso respiratorio, la principal causa de muerte en los pacientes con infección por SARS-CoV-2.

Así, en este estudio se ha descrito una asociación entre obesidad, apnea del sueño y el abuso de alcohol con el desarrollo de esta grave complicación. El objetivo principal de la investigación era, precisamente, definir las características clínicas y factores de riesgo para el desarrollo del fracaso respiratorio en pacientes jóvenes (18 a 50 años) hospitalizados por SARS-CoV-2 en España, para lo que se analizaron datos de 15.034 pacientes incluidos en el Registro SEMI-COVID-19 de 150 hospitales, de los que 2.327 resultaron ser menores de 50 años.

Los resultados de este trabajo acaban de ser publicados en un artículo científico firmado por 25 médicos internistas españoles en 'Journal of General Internal Medicine' (JGIM) bajo el título 'Clinical characteristics and risk factors of respiratory failure in a cohort of young patients requiring hospital admission with SARS-CoV2 infection in Spain: results of the multicenter SEMI-COVID-19 Registry'.

La media de edad de los pacientes incluidos en el estudio (2.327) fue de 42 años, siendo fundamentalmente varones (59%). Las comorbilidades previas más frecuentes fueron obesidad (21%), hipertensión (13%), asma (10%) y diabetes (5,%).

Los pacientes incluidos tuvieron síntomas una mediana de 7 días antes de ser diagnosticados mediante PCR. Al ingreso, la radiografía de tórax fue patológica en el 90 por ciento de los casos, observando diferencias significativas en la mayoría de los parámetros de laboratorio al ingreso entre los pacientes que desarrollaron fracaso respiratorio y los que no.

De acuerdo con los datos obtenidos, la mortalidad global del estudio es del 2,3 por ciento, que se incrementaría hasta el 12,5 por ciento en el grupo de pacientes con fracaso respiratorio. 37 de los pacientes (1,7%) sufrieron trombosis venosa, con una diferencia significativa entre los que sufrieron fracaso respiratorio (6,7% frente al 0,8%). Asimismo, los eventos cardiovasculares mayores (como ictus o infarto miocárdico) ocurrieron en el 2,7 por ciento de los casos (58 pacientes de 2.327) y fueron más frecuentes también en los pacientes con fracaso respiratorio (13% frente al 0,8%). Por último, la estancia hospitalaria fue 7 días más larga en el grupo de pacientes con fracaso respiratorio.

Factores que multiplican el riesgo de presentar fallo respiratorio

Finalmente, los autores analizan las variables que se asocian con el desarrollo de fracaso ventilatorio, encontrando que la obesidad, el abuso previo de alcohol y la apnea del sueño multiplican, cada una de ellas, por dos el riesgo de presentar esta complicación.

En definitiva, el estudio concluye, una vez analizados todos los datos, que los pacientes jóvenes con Covid-19 que requirieron ingreso hospitalario mostraron una incidencia notable complicaciones, siendo la más frecuente el desarrollo de fracaso respiratorio.

Los primeros autores firmantes de la investigación, así como los investigadores principales de la misma, son médicos internistas que desarrollan su labor en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.