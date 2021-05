Ningún usuario de WhatsApp perderá acceso a su cuenta o dejará de poder enviar y recibir mensajes y llamadas este sábado, aunque no haya aceptado la última y polémica actualización de privacidad de la aplicación, aseguró la propia plataforma de mensajería. En una entrada en su centro digital de ayuda para usuarios, la aplicación aseguró que "a nadie se le eliminará la cuenta o perderá la funcionalidad de WhatsApp el 15 de mayo a causa de esta actualización".

Hasta principios de mayo, WhatsApp había sostenido que aquellos usuarios que no aceptaran su nueva política de privacidad perderían la "funcionalidad completa" de su cuenta a partir de este sábado y no podrían leer o enviar mensajes desde la aplicación. Esa actualización ha suscitado dudas y bastante desinformación sobre si significaba el acceso por parte de Facebook a datos personales, de contactos o sobre las conversaciones que se mantienen en WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del mundo.

Precisamente por la controversia y confusión generadas, WhatsApp ya retrasó a principios de año la fecha límite de actualización, que pasó de febrero a mayo. Facebook y su popular filial de mensajería han intentado desmentir varias veces que con las nuevas normas vayan a acceder a contenido de mensajes o llamadas, así como a listas de contactos o grupos y a la geolocalización compartida.

Pese a asegurar que no limitará las funcionalidades de la aplicación, WhatsApp dijo que "varias semanas" después del 15 de mayo empezará a enviar "recordatorios persistentes" a aquellas personas que no hayan aceptado los nuevos términos. En el momento en que se produzcan estos recordatorios persistentes, que llegarán a cada internauta en un momento diferente, es decir, no habrá una fecha idéntica para todos, los usuarios sí empezarán a perder funcionalidades de WhatsApp, que no volverán a estar disponibles hasta que se acepten los términos.

Esta pérdida de funcionalidades implicará no poder acceder a la lista de chats, es decir, no poder iniciar conversaciones, pero sí que se podrá seguir respondiendo a llamadas, videollamadas y notificaciones de texto. Si varias semanas después de que ocurra esto el usuario sigue sin actualizar, entonces sí que dejará de poder recibir llamadas y notificaciones, lo que de facto implicará tener la cuenta bloqueada hasta que se acepten los nuevos términos de privacidad.