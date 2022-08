Buenas noticias para los amantes del universo ‘Life is Strange’, ya que desde el 27 de septiembre de 2022 podrán disfrutar de dos aplaudidas entregas de la franquicia en cualquier parte con la publicación de ‘Life is Strange Arcadia Bay Collection’ para Nintendo Switch, lo que además supone el debut de estas aventuras narrativas en la plataforma portátil.

El conocido formato nos permite explorar unos personajes inolvidables en ‘Life is Strange Remastered’ y ‘Life is Strange: Before the Storm Remastered’, dos historias que han sido optimizadas para Nintendo Switch con gráficos remasterizados y animaciones mejoradas. Jon Brooke, codirector del estudio en Square Enix External Studios, comenta: “Trasladar estas premiadas historias a Nintendo Switch por primera vez era importantísimo para nosotros, y también para Deck Nine, tal como han demostrado durante su desarrollo. Nos hace mucha ilusión poner estos imprescindibles títulos en manos de un montón de jugadores nuevos”.

‘Life is Strange’, es un excelente título independiente que sorprendió a propios y extraños por su humanidad a la hora de tratar con personajes de distintos contextos. Comenzó a distribuirse el 30 de enero de 2015 en PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 y Windows PC con una experiencia potencialmente absorbente guiada por la historia, donde las elecciones del jugador y sus consecuencias juegan un papel central en el desarrollo de la narrativa. Pero hay un pequeño giro. Al principio del juego Max descubre que tiene un poder extraordinario: puede retroceder en el tiempo. De modo que el jugador tiene el poder de influir en la narrativa e incluso cambiar el curso de la historia.

‘Before the Storm’ transcurre tres años antes de los acontecimientos del primer título. Juegas en el papel de Chloe Price, una adolescente rebelde que entabla una inesperada amistad con Rachel Amber, una chica guapa y popular destinada al éxito. Cuando Rachel descubre un secreto en su familia que trastoca su mundo, esta nueva alianza será lo que les dé fuerzas a las dos para superar sus problemas.

