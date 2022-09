La Organización de Consumidores y usuarios (OCU) ha denunciado ante la CNMC a las empresas Samsung y World Business por una conducta supuestamente engañosa, al inducir al consumidor a realizar una compra, omitiendo información necesaria al respecto. El citado fabricante publicita una promoción denominada “Plan Renove”, con la que es posible obtener un descuento directo en la compra de un dispositivo nuevo, así como un importe adicional por entregar un dispositivo antiguo.

El descuento directo no aparece en el precio final antes de realizar la compra y el importe adicional supuestamente es el equivalente a la valoración del dispositivo que se entrega, según el modelo y el estado del mismo. Si bien, según las reclamaciones recibidas en OCU, la valoración final es notablemente inferior a la ofrecida cuando el consumidor decide acogerse a la mencionada promoción.

Parece ser además que en ocasiones el consumidor no llega a beneficiarse del descuento directo y si no está conforme con la valoración del producto entregado y desea cancelar el proceso, la citada cancelación puede suponer unos gastos de 30 euros, muy superiores a la valoración ofrecida por el dispositivo entregado. OCU lamenta asimismo que Samsung no asuma la responsabilidad en las reclamaciones recibidas y derive las mismas a World Business, a pesar de ser una promoción que publicita en su página web y para sus productos.

OCU considera que esta es una práctica comercial desleal que atenta contra la competencia, ya que pueden estar omitiendo información necesaria para que el consumidor tome decisiones de compra de manera informada. Es una práctica por la que la autoridad italiana de competencia ha decidido iniciar un proceso de inspección por considerar que el consumidor carecería de información adecuada y clara sobre los requisitos del producto usado necesarios para el pago de la contraprestación estimada en la promoción y en particular sobre los métodos de estimación, dado que el consumidor no conoce el importe final, que en realidad lo establece un tercer operador.

OCU ha identificado esta práctica gracias al proyecto CICLE. A través de este proyecto financiado por la Unión Europea, se ha desarrollado una herramienta que permite clasificar y monitorizar las reclamaciones de los consumidores. OCU pide a la CNMC que lleve a cabo un procedimiento de investigación y, en su caso, sancione a la empresa infractora. Al mismo tiempo, solicita que indique si los consumidores se han visto afectados por estas prácticas irregulares, para que puedan reclamar los daños y perjuicios ocasionados.