Meta no pasa por su mejor momento. La empresa matriz propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras, ha visto como su valor bursátil se ha desplomado hasta un 58% en lo que va de año, siendo de lejos la peor caída entre los gigantes tecnológicos.

Actualmente, otras grandes empresas del sector como Apple, Microsoft, Amazon y Google valen más de un billón de dólares. Meta, por el contrario, vale menos de la mitad. Su capitalización bursátil es de 381.950 millones de dólares, lo que la ha hecho retroceder al número 10 de las compañías más valiosas del mundo.

Los problemas del mayor gigante de las redes sociales responden a varios factores. Por un lado, las turbulencias económicas han recortado sus ingresos publicitarios, pilar de su modelo de negocio. Los cambios en las políticas de privacidad de Apple, que permiten a sus usuarios rechazar su rastreo para que se les manden anuncios personalizados, han acentuado ese golpe. Por otro lado, a la compañía se le acumulan problemas legales tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, donde las autoridades la acusan de abuso monopolístico de su poder, así como de perjudicar la salud mental de los menores o el debate público. A todo eso hay que añadirle la cada vez más feroz competencia de TikTok, plataforma ascendente especialmente entre los más jóvenes que amenaza con seducir a esa base de usuarios de Instagram y Facebook.

Ese mix de problemas ha llevado a Meta a sufrir la primera caída en ingresos desde que la compañía salió a bolsa hace 10 años. A finales de julio, anunció un retroceso del 36% en sus beneficios y del 1% en sus ingresos durante el segundo trimestre del año. Como era de esperar, su abultada inversión por la construcción del llamado 'metaverso' aún no está dando resultados: Reality Labs, su división centrada en la realidad virtual y aumentada, sufrió pérdidas de 2.800 millones de dólares.

Zuckerberg pierde su fortuna

Los problemas de Meta han afectado especialmente a su fundador, director ejecutivo y máximo accionista, Mark Zuckerberg, que mantiene un control sobre la compañía único en el sector. Su patrimonio era de 142.000 millones de dólares en septiembre del 2021 y ahora su valor neto es de 55.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Eso supone un desplome de más del 50% en tan solo 12 meses.

Desde principios de año, Zuckerberg ha perdido más de 71.000 millones de dólares, un retroceso que lo ha llevado de ser el tercer hombre más rico del mundo a caer a la posición número 20. La acumulación de problemas ha llevado a la compañía a sufrir un colapso histórico en el precio de sus acciones que, por ahora, parece no haber tocado fondo. Sin embargo, Meta estaría usando esta pérdida de su valor en los tribunales para tratar de esquivar el escrutinio de las autoridades. No hay mal que por bien no venga.