La espera ha terminado y Warner Bros. Games por fin ha publicado ‘Gotham Knights’. El videojuego para sistemas de actual generación anunciado en verano de 2020, llega con una premisa ligeramente diferente: un título enmarcado en el universo de Batman, pero sin la presencia del Caballero Oscuro. En esta ocasión el héroe ha muerto -tranquilos, es algo que se anuncia literalmente en la sinopsis- y ha dejado la seguridad de su amada Gotham a la llamada "Familia Batman", que se compone de varios héroes de DC como Capucha Roja (Jason Todd), Robin (Tim Drake), Batgirl (Barbara Gordon) y Nightwing (Dick Grayson). Como puedes imaginar, los primeros datos de la producción causaron sorpresa y no faltó quienes comenzaron a cuestionar el sentido de un videojuego de Batman sin Batman. ¿Cómo hacer un título atractivo excluyendo al protagonista de la franquicia? La cual, por cierto, también se ha adaptado siempre al medio. No temáis, la verdad es que WB Games Montreal ha logrado configurar un producto soberbio.

Héroe caído

Tan solo hace falta asistir a su secuencia introductoria para percibir, a través de un prólogo tan potente como impactante, que ‘Gotham Knights’ no se anda con medias tintas. Nos ponemos en situación: golpes furiosos resuenan entre las sombras que componen la Batcueva, donde el eco reproduce el contundente sonido que delata un encuentro fatal entre Batman y Ra's Al Ghul, el despiadado líder de la Liga de las Sombras. El duelo entre los dos archienemigos se cobra una muerte y no deja lugar a duda: uno de los combatientes se sumerge en la noche eterna.

‘Gotham Knights’ es un juego de rol de acción en tercera persona de mundo abierto que propone tanto el habitual modo para un solo jugador como multijugador cooperativo para hasta dos jugadores. Pero antes de empezar a desentrañar las características de la producción no está de más reforzar que la historia del videojuego no tiene nada que ver con la serie ‘Arkham’. En otras palabras, la empresa de entretenimiento ha decidido apostar por su propia narrativa sin ninguna conexión con otro producto. Desde el comienzo, pues, el jugador ya es consciente de la muerte de Bruce Wayne (y, en consecuencia, de Batman). La dolorosa ausencia del justiciero millonario deja un vacío de poder en Gotham que solo puede ser suplido por la 'Familia Batman' antes de que el caos se apodere de las calles.

Las calles se quedan sin su oscuro vigilante

Sin la presencia del principal héroe de la ciudad, villanos como Mister Frío, Harley Quinn y Clayface, hacen su aparición además de las bandas y pandillas, pero a pesar de la amenaza que suponen todos estos clásicos antagonistas, lo más destacado en este aspecto recae en el “Tribunal de los Búhos”. La organización secreta aparecida por primera vez en un cómic de 2011 escrito por Scott Snyder con ilustraciones de Greg Capullo, es reconocida como una de las mejores historias recientes de Batman, de modo que la incorporación de este grupo secreto que ha gobernado la ciudad durante cientos de años es una excelente aportación. Y es que en términos argumentales ‘Gotham Knights’ lo hace realmente bien. Además de proporcionar todos los elementos exigibles a cualquier videojuego o película de superhéroes, la construcción de la mitología de Tribunal y el ritmo que propone terminan por producir una sensación similar a la de estar inmerso en un cómic. Antes de dejar la trama, es importante señalar la dificultad que supone publicar un producto con personajes menos importantes que ganan el cariño del jugador durante la aventura. El título logra entregar precisamente esto, hasta el punto que es muy interesante comprobar cómo funciona la relación entre los protagonistas a lo largo de la historia.

Mirando y castigando en Gotham City

‘Gotham Knights’ también carga con la difícil tarea de evitar vinculaciones con la exitosa serie ‘Arkham’. Aunque las dos obras no están directamente ligadas, parecía obvio que el formato ofrecería retazos similares de experiencia a ‘Asylum’, ‘City’, ‘Knight’ y ‘Origins’. No podemos olvidar que dentro del género de superhéroes son todo un referente, especialmente por sus deliciosas mecánicas de combate. En este sentido hace un trabajo muy similar, identificable desde los primeros movimientos, ya que, por fortuna, desde la posición de la cámara hasta el ritmo de las peleas, todo resulta familiar.

Una novedad muy destacable es la posibilidad de cambiar el personaje y precisamente, es importante señalar que cada héroe dispone de un estilo diferente. Robin es el más astuto, ideal para aproximaciones silenciosas, mientras que Nightwing presume de combos y golpes rápidos, Batgirl puede piratear sistemas de seguridad con mayor facilidad y Capucha Roja destaca por su fuerza. Dado que es posible cambiar de Alter Ego durante el juego, vale la pena plantearse a quien utilizar en cada escenario evaluando cuál de los cuatro es el más adecuado.

A pesar de las inclinaciones de cada personaje en relación a ciertas habilidades -que se aprenden a cambio de XP obtenida al completar objetivos-, todos logran comportarse de forma eficiente entre escenarios de sigilo y combate abierto. Puedes colgarte de paredes, estatuas, gárgolas y demás para hacerte una idea general del entorno, mapear enemigos con el 'modo detective' y elegir la mejor táctica para pelear. Los combates son deliciosos, con los controles respondiendo perfectamente a los comandos, algo importante ya que la acción en estas situaciones es frenética.

Mucho que hacer en Gotham

Además de las peleas, también tienes que explorar la ciudad para combatir crímenes, encontrar coleccionables y desempeñar misiones secundarias. Y aquí una de las grandes novedades de ‘Gotham Knights’, ya que permite jugar en modo multijugador con hasta dos usuarios. Para los enamorados de la moda y la estética, el videojuego también aporta cantidad de elementos interesantes, como el cambio de esquemas de color de la ropa. Pero es algo más. Los diferentes atuendos tienen valores específicos de potencia, defensa y salud, niveles de rareza e incluso con características que permiten subir de nivel los personajes.

Dado que es posible alternar entre Capucha roja, Robin, Nightwing y Batgirl durante la campaña, no debes preocuparte si eliges uno de ellos para combatir la mayor parte del tiempo. A medida que avanzas de nivel y obtienes atuendos y armas, el resto de héroes también reciben su botín. Esto evita que en el cambio de uno por otro el jugador termine obligado a seguir subiendo de nivel a cada personaje por separado, porque los villanos aumentan su nivel de peligrosidad según avanza la historia. En las misiones, incluso, se dan sugerencias de nivel para que no te metas en batallas que no serás capaz de manejar con el nivel actual. Y no es tan solo las palizas que puedas llevarte, también hay cantidad de objetivos secundarios y rompecabezas, que permiten desde combinar elementos en escenas del crimen hasta puzles con los que formar imágenes en las sombras.

El trabajo de WB Games Montreal siempre ha sido bastante interesante a nivel gráfico y ‘Gotham Knights’ es uno de esos videojuegos que dejan huella. Su apartado técnico supera el notable, y aunque es cierto que el título escasea en cuanto a estabilidad en la tasa de imágenes por segundo, las secuencias cinemáticas dejan un muy buen sabor de boca. Todo, por supuesto, apoyado por un apartado artístico que nos lleva directamente a la oscuridad que rodea el personaje. Las actuaciones de voz también rayan a un gran nivel, aunque los seguidores más puristas optarán por escuchar las voces originales dando vida a sus personajes. La música, por su parte, logra transmitir la esencia oscura que lleva la trama a sus espaldas.

Conclusiones

‘Gotham Knights’ es un juego muy divertido que ofrece horas de diversión. Así pues, teniendo en cuenta las intenciones de WB Games Montreal, nos encontramos ante una obra realmente divertida, extensa y directa que será del agrado no sólo a los seguidores del universo DC, también de los que quieran conocer una historia con el grupo de villanos más interesantes de Batman, que es el Tribunal de los Búhos. Un imprescindible que tampoco se deja nada en el tintero en cuanto a misiones, objetivos secundarios y métodos de exploración.