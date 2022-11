Entre obras inolvidables y grandes clásicos, el Salvaje Oeste es uno de los géneros que más alegría ha producido al mundo del cine. En referencia a la industria interactiva, más allá del reconocido exponente de género y de algún que otro escarceo puntual, no existe mucho donde elegir. Pero esta situación podría cambiar de inmediato, ya que, para llenar ese vacío, Focus Entertainment, junto al desarrollador Flying Wild Hog, han publicado ‘Evil West’, una llamativa propuesta lúdica de acción en tercera persona para consolas y PC. A primera vista, la gran diferencia entre esta producción y el resto de exponentes de género, es la participación como protagonista de un cazador de vampiros en una época alternativa del Salvaje Oeste.

Con estos antecedentes el videojuego nos pone en la piel de Jesse Rentier, cazador de vampiros de una organización encargada de hacer frente a amenazas sobrenaturales en un mundo que está experimentando las maravillas de la electricidad, que es la fuerza impulsora del potente guantelete que distingue a nuestro protagonista. Ante esta combinación es natural preguntarse: ¿funcionará esta mezcla de electropunk, vampiros, monstruos y vaqueros? Bueno, aquí vamos a desentrañar esta y otras cuestiones, aunque te anticipamos que vas a comenzar a acostumbrarte a escuchar su nombre.

Jesse Rentier, el nuevo tipo duro

La historia de ‘Evil West’ comienza literalmente de manera explosiva con la voladura de un puente y la incursión en un tren en movimiento. Una espectacular secuencia de acción que termina muy mal para nuestros intereses y que, en primer término, apuntala el desarrollo de una atractiva historia que se relata de forma inteligente y frenética, manteniendo al jugador constantemente encandilado hasta la conclusión de la próxima misión. Todo lo anterior adopta una inesperada solidez sobre una rica mitología que se transmite de forma muy práctica, tanto a partir de los acontecimientos de cada capítulo, como desde los numerosos documentos que describen los tipos de monstruos y enumeran las muchas curiosidades de este particular universo.

Combinando la potencia de las armas de fuego y la inmediatez de los golpes físicos, Jesse Rentier demuestra que es un excelente cazador, una fuente de interesantes soluciones dotada de un característico sentido del humor. Además de Jesse, en esta aventura también nos acompaña un grupo de interesantes secundarios que forman parte orgánica de la historia. Asimismo, el gran antagonista en ‘Evil West’ acumula muchos de los rasgos característicos de cualquier gran villano oscuro que se precie, con una siniestra personalidad que lo arrastra a cometer las mayores infamias. Algo que, por otro lado, casa con una intrahistoria de la que iremos descubriendo hechos hasta los intensos momentos finales.

Lo que debes tener en cuenta es que ‘Evil West’ es un juego de acción en tercera persona, con una perspectiva de cámara situada detrás del hombro, es decir, ubica al jugador en contacto directo con la acción. Este planteamiento también es el germen de las muchas opciones que propone, comenzando por el uso de las armas de fuego, repartidas entre rifles, revólveres, lanzallamas e incluso una potente escopeta. Cada herramienta dispone de una dinámica interesante al modo de las habilidades que se activan y necesitan de un tiempo para que se recarguen, algo que apoyado con golpes a corta distancia imprime un flujo de acción muy dinámico.

Cazar vampiros en el Salvaje Oeste

Con esto, llegamos a la herramienta más importante del juego: el guantelete (dispositivo que convierte tu puñetazo en un arma de destrucción). Este ingenioso y potente productor de castigo cuerpo a cuerpo, además de repartir dolorosa justicia, obsequia al enemigo con alguna electrocución y hasta permite defendernos y contraatacar, entre otras operaciones, como, por ejemplo, generar poderosos ataques especiales. Este tipo de acciones están limitadas, pero no te preocupes porque hay bobinas eléctricas repartidas por el mapa que recargan la habilidad.

A medida que avanzamos en nuestra historia, la trama introduce gradualmente nuevos personajes, armas, habilidades, enemigos, y también peleas contra jefes. De esta forma, podemos renovar paulatinamente el arsenal, además de proporcionar mejoras a las habilidades, que pertinentemente se pueden desbloquear canjeando cada punto que obtenemos cuando subimos de nivel. Un factor interesante es la posibilidad que ofrece el juego de restablecer constantemente estos puntos para fomentar la búsqueda de un sistema acorde con cada jugador. Tampoco faltan mejoras tanto para el arsenal como para el equipo. Estas se realizan a través del dinero que recolectamos en el mapa, una opción que también nos invita a buscar y explorar por la totalidad de las localizaciones.

No obstante, además de los coleccionables y documentos, los cofres (que habitualmente se encuentran alejados de las rutas principales) son otro punto interesante de la exploración ya que premian su localización con objetos y habilidades exclusivas. Mostrando una evolución acorde con las mejoras y habilidades elegidas, al final de nuestra aventura, nos sentiremos muy poderosos. Si por el contrario en algún momento percibes que no has seleccionado características acordes a tu estilo, puedes resetearlas en algunas de las estaciones repartidas por los mapas, una pauta muy astuta que impulsa al jugador a probar multitud de opciones en el juego. Además, siempre puedes jugar en modo cooperativo en línea con un amigo y apoyarte en un compañero mientras exploras infinidad de posibilidades.

Mucha acción y dosis de aventura

‘Evil West’ es un excelente título de acción y, como tal, nos enfrenta a una gran variedad de enemigos, todos uno con sus respectivos puntos fuertes y habilidades específicas, como, por ejemplo, ataques a distancia, golpes con extra de potencia, etc. Pero no te preocupes, de hecho, existen cantidad de opciones diferentes para luchar contra el mal y perpetrar una jugosa cantidad de combos que se desaten alternando entre disparos y ataques físicos. No obstante, existen grandes diferencias en relación al diseño y características de los vampiros, entre los cuales, se incluyen ingeniosas y variadas mutaciones. Los jefes también aportan su buena dosis de sorpresa intimidatoria en combinación con desafíos muy interesantes. Si apuestas por someterte al juego en sus niveles más elevados, estos gigantes estarán encantados de demostrarte que son muy competentes en lo que se refiere a las meriendas de cazavampiros y, para sobrevivir, tendrás que combinar ataques, defensa y sanación en su justa medida.

Como anticipamos la variedad y cantidad de enemigos es excelente e impacta directamente en elevar los niveles de jugabilidad, pero ‘Evil West’ también es un juego de aventuras muy competente, con secuencias que se mueven entre la escalada, tirolinas, además de los recurrentes espacios reducidos y precipicios por los que ganar terreno. De modo que la producción no solo propone pelear y avanzar de un punto a otro, prueba de ello son los rompecabezas repartidos por la aventura. Estas pausas son importantes para marcar el ritmo cuando es necesario y funcionan a la perfección gracias a un diseño de niveles bien construido y capaz de ofrecer multitud de posibilidades.

Acertada dirección artística

El título de Flying Wild Hog sorprende en su parcela gráfica con evocadoras localizaciones construidas a base de hermosos gráficos repletos de efectos, texturas e iluminación. También llama poderosamente la atención la dirección artística, que derrocha ingenio y buen gusto, además del diseño de niveles, que dota cada una de las áreas de profundidad y variedad. Todo al mejor estilo del Viejo Oeste.

El juego cuenta tanto con subtítulos como textos en perfecto en castellano que se acompañan de efectos de sonido bien producidos y temas acordes a cada situación, que varían entre los ritmos carismáticos que hacen referencia a Sergio Leone y sus legendarias composiciones, a sonidos más modernos y electrónicos, primordialmente limitados a las batallas.

Conclusiones

A ‘Evil West’ le esperan unas buenas navidades y a buen seguro, este espacio de tiempo se extenderá durante mucho más, ya que su particular combinación entre acción y aventura ha sido capaz de producir una jugabilidad y un universo increíblemente atractivo. Además, tiene un marcado sentido de la aventura, una historia interesante y un carismático nuevo héroe. No podemos esperar más que el éxito que merece y que se consagre como una nueva franquicia de acción y aventura, porque no nos llevemos a engaño: necesitamos más videojuegos como este, que arriesguen con cosas diferentes, frescas y sólidas. No sufras, porque parece que aquí se marca el comienzo de una serie de nuevas (y oscuras) aventuras en el Salvaje Oeste.

