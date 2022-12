La desarrolladora Grinding Gear Games ha puesto fecha para la nueva expansión gratuita de su juego de rol ‘Path of Exile’. De este modo, a partir de próximo viernes 9 de diciembre en PC, y el miércoles 14 de diciembre en PlayStation y Xbox, los jugadores podrán acceder a ‘The Forbidden Sanctum’, un nuevo contenido que incorpora nuevos Desafíos y mejoras para el endgame, dos gemas de habilidad, siete nuevas habilidades Vaal, más de 15 nuevos objetos únicos, cambios importantes para equilibrar las joyas, maldiciones, modificadores de los enemigos, objetos únicos y más. La expansión también introducirá el modo Ruthless, una nueva forma de jugar a ‘Path of Exile’ en la que encontrarás menos objetos para equipar. A continuación, repasamos todos los contenidos que se estrenan en los próximos días:

Nueva liga de desafío de tres meses – ‘The Forbidden Sanctum’ es un roguelike dentro de ‘Path of Exile’. Los jugadores explorarán un antiguo santuario que se encuentra escondido bajo Las Ruinas del Santuario Caído. Abandonado durante mucho tiempo, se ha instalado allí una presencia malévola. En cada zona de Wraeclast por la que pasen, los jugadores tendrán la oportunidad de explorar una sala del Santuario tratando de buscar sus tesoros. Nuevas gemas de habilidad y Vaal – Los personajes especializados en el combate cuerpo a cuerpo descubrirán dos nuevas gemas. Una es “Volcanic Fissure”, un fuerte golpe hacia delante, y “Frozen Legion”, una habilidad que invoca un anillo de estatuas heladas a melé que asestarán un golpe a los enemigos cercanos. También se han introducido nuevas gemas de habilidad Vaal. Las gemas Vaal son versiones alternativas de habilidades ya existentes, y que cada cierto tiempo se pueden activar para aumentar su poder de forma considerable. Modo Ruthless – Como anticipábamos, se trata de un nuevo modo de juego opcional que se puede seleccionar durante la creación del personaje. Ruthless se basa en una gran escasez de objetos, lo que ofrece nuevas formas de jugar a ‘Path of Exile’. Nuevos objetos únicos - La expansión introduce más de quince objetos únicos nuevos que se pueden encontrar en el Sanctum o en todo Wraeclast. Estos objetos generan nuevas oportunidades para crear personajes aún más especializados. Modificadores de los enemigos - El sistema de modificadores de los monstruos de Archnemesis ha sido reemplazado por un conjunto perfeccionado de modificadores. En consecuencia, se han actualizado sus recompensas que ya no están asociadas a modificadores específicos. En general, los combates contra monstruos mágicos y raros ahora son menos complejos, pero todavía pueden desembocar en una mezcla de modificadores capaz de acelerar tu corazón. Mejoras en el endgame y las armas únicas - Se han introducido mejoras en el árbol de pasivas del Atlas que permiten a los jugadores invertir aún más puntos en el contenido que más les gusta. Ahora se pueden encontrar dos nuevos Recuerdos del Atlas, que cuentan la historia de la Dominación y el Bestiario. Del mismo modo diez armas únicas conseguidas completando el contenido final del juego han recibido importantes mejoras, para equipararse a algunos de los objetos más emblemáticos. Obviamente, ahora son extremadamente difíciles de conseguir. Por último, se han realizado muchos cambios para equilibrar diferentes áreas del juego como las joyas, las maldiciones y los Altares de Eldritch. ‘Path of Exile’ se lanzó en 2013 para ordenadores tras pasar nada menos que tres años en diferentes periodos de prueba. Hasta 2017 no alcanzó una versión para consola con su llegada para Xbox One, y aún hubo que esperar dos años más hasta su estreno en PlayStation 4. Path of Exile: The Forbidden Sanctum – Trailer