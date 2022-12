Cada vez son más las personas que utilizan Bizum, la popular herramienta para enviar y recibir dinero de manera instantánea a través del móvil. Sin embargo, a pesar de la facilidad que ofrece para saldar deudas pendientes, existen algunos usuarios que todavía no se han decidido a utilizar este método de pago.

Seguramente más de un usuario se habrá topado con el interrogante de si es posible enviar dinero a un contacto que no esté registrada en Bizum, o peor aún, qué pasaría con ese dinero si llegara a enviarse. En esta publicación, solventamos todas las dudas.

Hacer Bizum a un contacto no registrado

Preguntar a un contacto si dispone o no de Bizum es un matiz que a menudo se obvia, dada la popularidad de la herramienta. Por ello, no son pocos los usuarios que, en alguna ocasión, se han encontrado con la circunstancia de intentar enviar dinero a un contacto que no esté registrado.

Es entonces cuando aparece la preocupación de si ese dinero enviado, al no poder recibirse, es dinero perdido. Pero uno. Cuando se hace un Bizum a un contacto que no está registrado, este recibe un SMS en el que se le indica que ha recibido cierta cantidad de dinero a través de la herramienta. En el mismo mensaje aparece una invitación para darse de alta en el servicio y así recibir el dinero enviado.

¿Y si no se tiene el contacto?

La verdadera incógnita se presenta al enviar dinero a una persona de la que no se tiene su contacto, ni constancia de que se vaya a registrar. Pero en realidad, esto tampoco es un problema. En caso de que esa persona no se registre en un plazo de dos días, Bizum cancelará la operación, por lo que el dinero nunca llegará a ser transferido de la cuenta de la origen.

Otra opción más sencilla es cancelar la operación desde el apartado de envíos de Bizum, siempre y cuando el remitente no haya decidido habilitar en su móvil este método de pago.

Así pues, puede concluirse que los usuarios de Bizum no corren el riesgo de que su dinero se pierda, aunque nunca está de más conocer todas las características del servicio.