Aquella filtración en la que fuentes cercanas a EA habían revelado que Manolo Lama y Paco González no estarían en EA Sports FC se acaba de confirmar oficialmente: los comentaristas no formarán parte de la siguiente entrega de simuladores de fútbol de Electronic Arts. A continuación, os dejo con todos los detalles que nos ha hecho llegar la compañía al respecto, dado que entiendo que pueden surgir muchas dudas con respecto a todo esto.

¿Por qué Manolo Lama y Paco González no aparecen en EA Sports FC 24?

Esto es algo que no se sabe a ciencia cierta. Lo único que ha confirmado EA por el momento es que no formarán parte del siguiente juego, pero no han aclarado cuáles son las razones tras esta decisión. Nuestra apuesta es que todo esto podría tener que ver con un farragoso lío de contratos al que la compañía tendría que hacer frente al dejar de hacer juegos para FIFA y pasar a crear su franquicia independiente EA Sports FC 24. Pero, tal y como decía antes, no se puede dar nada por sentado con la escasa información que hay disponible ahora mismo.

Los datos de Manolo Lama y Paco González en más de 25 años de FIFA

Manolo Lama

Juegos de FIFA en los que ha participado : 25 ❗

: 25 ❗ Horas grabadas: 848 ⏰

848 ⏰ Días de grabación: 453 👈

453 👈 Líneas de diálogo grabadas: 278.448 😳

278.448 😳 Nombres de jugadores grabados: 7.400 ✅

7.400 ✅ Reacciones de gol grabadas: 7.000 ✨

Paco González

Juegos de FIFA en los que ha participado : 25 ❗

: 25 ❗ Horas grabadas: 424 ⏰

424 ⏰ Días de grabación: 191 👈

191 👈 Líneas de diálogo grabadas: 69.362 😳

¿Quiénes serán los nuevos comentaristas de EA Sports FC 24?

EA solo ha confirmado que pronto anunciará a los nuevos casters del juego, pero no ha revelado cuándo exactamente. Por ello, no hay forma de saber quiénes serán los comentaristas de EA Sports FC 24; aunque más abajo os dejamos con dos opciones: una plausible y otra un poco loca que sería increíble:

Algún comentarista especializado de DAZN 1️⃣

1️⃣ El mismísimo Ibai 2️⃣

¿Qué os parecen estas noticias? ¿Vais a echar en falta a Manolo Lama y Paco González en el próximo EA Sports FC? Lo cierto es que tenemos los oídos muy acostumbrados a sus voces y sus relevos lo tendrán complicado a la hora de satisfacer a todo el mundo, pero seguro que EA propondrá nuevos candidatos realmente capaces para esta complicada labor.