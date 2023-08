Durante los últimos años, la Inteligencia Artificial se ha expandido y ya está al alcance de prácticamente cualquier persona. La aparición de ChatGPT, un bot capaz de responder preguntas y resolver problemas de cualquier índole, ha supuesto toda una revolución.

Tal es su potencial, que también es capaz de responder preguntas dando su opinión, como si de una persona se tratase. Aunque se desconoce los parámetros que sigue y las condiciones que tiene en cuenta para tomar ciertas decisiones, muchas personas la utilizan para solventar sus dudas. Pero hay otras cinco funciones de la inteligencia artificial que no conoces y te podrán servir de gran ayuda para el día a día.

Resumen de textos

La función más utilizada de ChatGPT es la de generador de textos. Con escribirle dos o tres palabras en relación con un tema, la inteligencia artificial te hace un texto con el número de caracteres que le solicites. Pero también puede hacer justo lo contrario. Con esto nos referimos a que puede coger un texto complicado de entender y pedirle que te haga un resumen claro y conciso para que sea más fácil entenderlo.

Recetas

Recetas saludables, típicas de otros países o más tradicionales, las redes sociales están llenas de este tipo de vídeos que causan una gran aceptación entre los usuarios. En tiempos donde la freidora de aire ha revolucionado la forma de cocinar y cada vez hay más aplicaciones de recetas, la inteligencia artificial (IA) te puede ayudar a preparte un plato de comida con los ingredientes disponibles en la nevera. Además le puedes indicar el tiempo que tienes para cocinar con la función de que se ajuste a una receta u otra.

Guía turístico

Si estás pensando en irte de viaje, ChatGPT te puede servir de gran ayuda. La inteligencia artifical te puede facilitar una guía de viaje personalizada y adaptada a la ciudad en la que te encuentres. Puedes pedirle que lo adapte en función del transporte que tengas, número de personas, presupuesto o cualquier cosa que se te pase por la cabeza.

Generador de contraseñas

Con el paso del tiempo, la ciberseguridad se ha convertido en un tema cada vez más importante y delicado. La facilidad con que te pueden sustraer las claves del banco o de tus perfiles de redes sociales se ha multiplicado respecto a años anteriores. La IA es capaz de adivinar tus contraseñas en apenas segundos, pero también te puede generar claves seguras y que cumplan con todos los requisitos sugeridos por los expertos.

Generador de nombres creativos

Si bien es cierto que si hay algo en lo que la IA nunca podrá suplantar la creatividad de las personas, eso no quita que esta tecnología no pueda ayudar en este proceso creativo. Muchas veces nos bloqueamos con una idea y no somos capaces de ver más allá, por ejemplo, a la hora de pensar un nombre para tu compañía, proyecto, perro o título de tu último blog.