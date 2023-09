WhatsApp se ha convertido en la plataforma de mensajería más extendida en prácticamente todos los países del mundo. Su popularidad está siempre en crecimiento, tanto que es casi imposible dar con una persona que no tenga la aplicación instalada en su teléfono móvil. Por ello, la marca propiedad de Meta debe renovarse constantemente y actualizar sus funcionalidades para no 'desenganchar' a sus usuarios.

Al día, las personas pueden recibir e intercambiar miles de mensajes. Grupos multitudinarios, chats de amigos y familia, nuevos conocidos... El historial crece y crece sin parar. Sin embargo, hay quien corta de raíz su relación telemática con alguien, llegando incluso a bloquearle. Deshabilitar a un contacto para no recibir sus mensajes es muy sencillo: solamente deberás acceder a su conversación, pulsar en su nombre (en la parte superior de la pantalla) y buscar la opción «Bloquear».

Pero ¿podemos conocer la cifra de los usuarios que nos han bloqueado a nosotros? Ahora es posible y el truco ya ha sido desvelado. Deberás seguir los siguientes pasos que te darán la respuesta que buscas y funcionan tanto en iOS como en Android. Tras abrir WhatsApp, entra en «Configuración» y accede a «Listado de difusión», donde escogerás a todas las personas que aparezcan sin foto de perfil, que suele ser el primer indicativo de que te han bloqueado.

Mandarles un mensaje a los seleccionados será la prueba definitiva, presta atención a los 'ticks': si aparecen dos, es decir, aparece como recibido o incluso como enviado, significa que no has sido bloqueado. En cambio, si no indica que haya sido mandado, ponte en lo peor.

La última novedad de WhatsApp

Esta semana, la aplicación de mensajería líder ha hecho una nueva incorporación a su lista de funciones. La podrás encontrar en el mismo apartado donde aparecen los famosos «Estados». Se trata de los «Canales», que han tenido muy buena acogida en Instagram. Consiste en un sistema de envío masivo de mensajes públicos, algo muy útil para entes como los medios de comunicación y grandes empresas e incluso para las celebridades.

La diferencia con lo que estamos acostumbrados de WhatsApp es que se trata de mensajes que no pueden recibir respuesta, sino que en los canales se lleva a cabo una comunicación unidireccional por parte de cada administrador. Los usuarios de la plataforma podrán suscribirse a los canales que deseen y recibir las notificaciones de aquella cuentas que les interesen.