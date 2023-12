Entre los protagonistas de la reciente velada “The Game Awards 2023” organizada por Geoff Keighley, destacó la participación de ‘Ready or Not’, el título de disparos realista en primera persona de los SWAT y obra debut de VOID Interactive. Tras un exhaustivo periodo de Acceso Anticipado, el juego - que cuenta con cientos de reseñas positivas de este periodo- está preparado para abandonar la fase y ya ha publicado su actualización 1.0 en la plataforma para PC. Como puedes imaginar, el lanzamiento llega con una gran actualización de contenido, incluyendo nuevos niveles, una IA para los SWAT revisada, el modo Comandante, nuevas armas y otros elementos de personalización desbloqueables. Lo revisamos todo a continuación.

Mejoras de calidad del equipo SWAT

‘Ready or Not’ sumerge a los jugadores en emplazamientos de alto riesgo en las que participan los SWAT, como la resolución de situaciones relacionadas con rehenes, amenazas de bomba, sospechosos atrincherados y demás. En el empeño por crear una sensación de realismo auténtico, la revisión completa de la IA es un gran paso hacia una unidad más avanzada e intuitiva. Ahora los equipos SWAT cuentan con más habilidades avanzadas y mejoras en las formaciones, en cómo se agrupan y rompen puertas, despejan y aseguran estancias y otras órdenes. Además, al completar cierta cantidad de misiones con los mismos agentes NPC en el modo para un jugador “Comandante”, los jugadores podrán desbloquear características de agente exclusivas que proporcionan ventajas clave a todo el equipo una vez desbloqueadas.

Modo Comandante: la experiencia para un jugador

En esta vertiente de ‘Ready or Not’, los jugadores se ponen en la piel del nuevo comandante del departamento de policía de Los Sueños: David Beaumont, apodado “Judge”. Con estos antecedentes estarás preparado para formar tu equipo eligiendo entre una plantilla de agentes NPC, dar órdenes tácticas y planificar meticulosamente cada misión. Pero en esta fórmula tan realista, estar a cargo de un equipo también implica preocuparse por la salud mental y el bienestar físico de los compañeros entre misiones. Por ejemplo, los agentes con una salud mental deteriorada podrían no lograr cumplir con sus obligaciones adecuadamente o incluso sentir la obligación de dejar el cuerpo. Los agentes incapacitados, por su parte, pueden llegar a no estar disponibles para las misiones o morir en acto de servicio, lo que supondrá su pérdida definitiva.

Nuevas misiones y revisión de las anteriores

Independientemente de si has jugado o no a ‘Ready or Not’ en el periodo anticipado, la cantidad de misiones disponibles ha aumentado a 18, y la mayoría del contenido anterior se ha revisado por completo. Entre las misiones de Los Sueños que requerirán actuación se encuentra resolver una situación con rehenes en el bloque de apartamentos de un streamer, desmantelar un negocio de metanfetamina situado en un complejo de viviendas para gente sin recursos o acabar con un grupo de individuos que pretenden lucrarse produciendo y vendiendo pornografía explícita ilegal. Además, la actualización 1.0 promete rediseñar por completo el proceso de incorporación de nuevos jugadores. Así cuando se empieza una nueva partida, este tutorial guía al jugador por los controles de las armas, para dar órdenes y otras opciones para lograr entrar en una estancia y despejar eficazmente.

Equipamiento y personalización

Gracias a las armas y al equipamiento disponibles en cada misión, el formato promete una experiencia SWAT realista e inmersiva. En el momento del lanzamiento, incluye la inclusión de 10 nuevas armas, pero la personalización no se limita al equipamiento: mediante la colaboración con el equipo y la realización de hitos, se podrán desbloquear otros 90 elementos de personalización como ropa y relojes, así como tatuajes con los que modificar el aspecto de los personajes y los NPC.

Por otro lado, para aquellos jugadores que quieran explorar el mundo más allá de lo que ofrece Los Sueños, ‘Ready or Not’ es compatible con modificaciones (mod.io). Todas las características de la IA de los SWAT funcionarán en mapas creados por usuarios mediante la generación de todos los datos necesarios la primera vez que se juega en un mapa personalizado.

Ready or Not – Launch Trailer