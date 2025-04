Riftbound League of Legends Trading Card Game: Riot presenta su juego de cartas coleccionables

Las altas esferas de Riot Games acaban de revelar el nombre oficial del misterioso “Project K”, un interesante juego de cartas físicas coleccionables que se ambienta en el universo de ‘League of Legends’ (‘LoL’). Bajo la denominación comercial ‘Riftbound: League of Legends Trading Card Game’, la compañía da un paso más en la adaptación de su universo de campeones a un formato muy particular.

El juego se lanzará primero en China durante el verano de 2025 junto con ‘Shining Soul’ y continuará su expansión a varios países de habla inglesa en octubre del mismo año. Para el resto del mundo, incluyendo las regiones de Europa y Latinoamérica, habrá que esperar hasta 2026.

Riftbound

El Game Director de Riot, Dave Guskin, ha comentado parte del proceso para la elección del nombre. “Nos enamoramos del nombre Riftbound, ya que evoca a la Grieta del Invocador, captura una sensación de acción divertida que vemos en el juego, y es extremadamente pegajoso y conciso.” Sin embargo, el nombre ya había sido utilizado por un estudio independiente australiano, Barrel Smash Studios. El caso es que, tras una reunión, el pequeño equipo accedió generosamente a cederles el nombre. “Estamos emocionados de llevar Riftbound a la comunidad de TCG y League of Legends poniendo los mazos en manos de los jugadores este año”, añadió.

La casa de entretenimiento quiere convertir el juego en un formato accesible tanto para jugadores que saben lo que se hacen, como para aquellos se acercan por primera vez al universo ‘LoL’. El set inaugural, que han llamado ‘Origins’, contará con más de 300 cartas diferentes e incluirá campeones como Annie, Garen, Jinx, Lee Sin, Maestro Yi, Volibear, Yasuo y más. Sobre la mesa, este conjunto promete modalidades de uno contra uno, dos contra dos y hasta un formato “free-for-all”, que abre muchas posibilidades estratégicas. En cuanto a los mazos, se podrán elegir entre opciones preconstruidas de campeones cada uno con un set de 56 cartas con varios tipos: legends, champions, spells, gear, runes y battlegrounds.

Para comenzar con buen pie

Este set especial de inicio permitirá a grupos de entre 2 y 4 jugadores familiarizarse con ’Riftbound’ a través de mazos dedicados a campeones como Lux, Annie, Maestro Yi y Garen. Además, se lanzarán sobres booster con 14 cartas que incluirán diferentes rarezas, perfectos si ya estás pensando en mejorar tus mazos con nuevas opciones estratégicas.

Aunque, como anticipamos un poco más arriba el juego debutará en China junto a varios países de habla inglesa este año, la empresa confirma su intención de expandirse a muchas más regiones en 2026. “Nos sentimos increíblemente honrados por la emoción y el interés de jugadores de todo el mundo que no pueden esperar para jugar ‘Riftbound”, comenta el productor ejecutivo, Chengran Chai.

Introducing Riftbound - The League of Legends Trading Card Game

A grandes rasgos, ‘Riftbound’ se presenta como una opción muy interesante en la expansión del universo ‘LoL’, esta vez en el competitivo mundo de los juegos de cartas físicas. ¿Será capaz de competir con gigantes establecidos del género? Pronto saldremos de dudas.