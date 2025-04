Nintendo Switch 2 anticipa un catálogo de ensueño entre títulos propios y desarrollos asociados.

Después de una ola incesante de filtraciones, Nintendo finalmente ha revelado todas las novedades sobre la esperada Switch 2, que se lanzará el 5 de junio de 2025. Tal como sugerían los precedentes, la presentación del gigante japonés se centró exclusivamente en el nuevo hardware y, por supuesto, en la lista de juegos que llegarán a su consola de nueva generación. Y la lista está repleta. El dispositivo tendrá una atractiva alineación de títulos propios, combinado con producciones de renombre como 'Elden Ring', 'Cyberpunk 2077', y grandes sorpresas exclusivas, como el nuevo trabajo de los encumbrados FromSoftware.

Todos los juegos de Nintendo Switch 2:

'Mario Kart World'

Abriéndose a gran velocidad, Nintendo anunció 'Mario Kart World', exclusivo y programado para su lanzamiento el 5 de junio. La principal novedad es la libertad, ya que ahora los jugadores podrán salir de las pistas tradicionales y explorar entornos abiertos en el nuevo modo Free Roam, que permite conducir en cualquier dirección. Además, contará con un modo Knockout Tour, en el que se disputarán carreras intensas en secuencia, sin descansos entre pistas.

'Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV'

Nintendo también reveló 'Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV', una versión mejorada de su juego de fiesta, ahora adaptado y ampliado para la nueva consola. El título, cuyo lanzamiento está previsto para el 24 de julio de 2025, presenta una serie de nuevos minijuegos y aprovecha las características de Switch 2. Entre ellas se incluyen controles de mouse, vibración mejorada y nuevos modos. Los jugadores que ya poseen el juego original podrán comprar un paquete de actualización para acceder al contenido de la nueva edición.

'The Legend of Zelda - Switch 2'

Nintendo ha confirmado versiones mejoradas de dos de los juegos más emblemáticos de la franquicia: 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition' y 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition'. Ambas estarán disponibles el 5 de junio de 2025, junto con el lanzamiento de la nueva consola.

Estas ediciones contarán con mejoras, como mayor resolución, velocidades de cuadro más estables, compatibilidad con HDR y tiempos de carga drásticamente reducidos. Y para hacer la experiencia aún más rica, la compañía presenta 'ZELDA NOTES', un servicio complementario disponible a través de la aplicación para smartphones, exclusivo para estas versiones. Con él, los jugadores podrán encontrar santuarios y Koroks fácilmente, acceder a historias de personajes, compartir planos de autoconstrucción y mucho más.

'Hyrule Warriors: La era del destierro’

Ampliando el universo de 'The Legend of Zelda' desde un ángulo completamente distinto, se ha anunciado 'Hyrule Warriors: La era del destierro', otro exclusivo previsto para el próximo verano. Este capítulo apuesta por la acción frenética del estilo musou (batallas masivas con docenas de enemigos simultáneos), añadiendo personajes inéditos, escenarios gigantescos y una narrativa que pretende conectar aún más la historia entre los títulos principales de la serie. Aquí no hay tiempo para pausas: pura estrategia en tiempo real y un despliegue épico de habilidades y combos.

'Kirby Air Riders'

¿Te acuerdas de 'Kirby Air Ride'? Pues parece que Nintendo también. Para quienes llevaban años pidiendo su regreso, llega 'Kirby Air Riders', exclusivo para Nintendo Switch 2 y dirigido por Masahiro Sakurai, el creativo detrás de 'Super Smash Bros.' y de la entrega original. Este juego de carreras regresa tras más de 20 años, con un lanzamiento previsto para 2025. Si bien aún no se han revelado todos los detalles, el avance mostró imágenes vibrantes, acción a toda velocidad y el encanto clásico de Kirby.

'Donkey Kong Bananza'

También se presentó 'Donkey Kong Bananza', un nuevo juego de plataformas en 3D que trae de vuelta al gorila más querido de la factoría. También de formato exclusivo y con fecha de lanzamiento para el 17 de julio de 2025, esta nueva aventura llevará a Donkey a explorar un mundo subterráneo donde todo se puede escalar, destruir o lanzar.

Nintendo GameCube – Nintendo Classics

Para los nostálgicos, Nintendo da en el clavo al anunciar un nuevo servicio incluido en ‘Nintendo Switch Online + Expansion Pack: Nintendo GameCube – Nintendo Classics’. Este espacio marca el regreso de grandes clásicos de GameCube con mejoras gráficas, soporte para multijugador online y características modernizadas. A partir del 5 de junio de 2025, se podrá acceder a una biblioteca que se irá expandiendo con el tiempo, pero de entrada contará con tres grandes:

'The Legend of Zelda: The Wind Waker'

'SOULCALIBUR II'

'F-Zero GX'

'Kirby y la Tierra Olvidada – Edición Nintendo Switch 2 + Star-Crossed World'

Kirby regresa en otro viaje encantador con 'Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World', que llegará a la nueva consola el 28 de agosto de 2025. Esta edición actualizada presenta mejoras de rendimiento y una nueva campaña adicional incluida en el paquete de actualización. En la expansión 'Star-Crossed World', Kirby explorará territorios inéditos usando sus habilidades, incluidos los nuevos modos Mouthful. La nueva historia se podrá disfrutar tanto en modo individual como en cooperativo local, manteniendo el espíritu acogedor e inventivo que caracteriza a la franquicia.

'Drag x Drive'

Aportando una propuesta original al catálogo, 'Drag x Drive' fue anunciado como una exclusiva de la consola con un lanzamiento previsto para el invierno de 2025. El título se centra en partidas en formato 3 contra 3, que requieren un control preciso y acción estratégica en equipo. La diferencia radica en la jugabilidad única. Aquí los jugadores usarán ambos Joy-Con 2 simultáneamente para controlar sus vehículos de forma intuitiva, acelerando, realizando maniobras y coordinando jugadas con fluidez.

Desarrollos asociados

Switch 2 tampoco pretende quedarse rezagado en cuanto a juegos desarrollados por terceros. Entre remasterizaciones, ediciones definitivas y nuevos estrenos, el plantel inicial cubre géneros de todo tipo. Entre los más destacados se encuentran:

'Elden Ring: Tarnished Edition': El juego de rol de FromSoftware llega en una versión optimizada.

'Hades II': La esperada secuela del galardonado roguelike, también se lanzará en consola.

'Street Fighter 6': El último capítulo de la legendaria franquicia de lucha.

'Daemon X Machina: Titanic Scion': Nueva entrada en la serie mecha, mejorada para Switch 2.

'Split Fiction': Apuesta narrativa que mezcla estilos visuales y decisiones impactantes.

'EA SPORTS FC' y 'Madden NFL': Las franquicias deportivas de EA adaptadas al nuevo sistema.

'Hogwarts Legacy': Versión de alto rendimiento del aclamado juego de rol.

'Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4': Nostalgia y maniobras radicales con gráficos mejorados.

'HITMAN World of Assassination – Signature Edition' y 'Project 007': Paquete completo del Agente 47 y un vistazo al nuevo título de James Bond.

‘BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster': El clásico juego de rol de Square Enix regresa con gráficos actualizados.

'Yakuza 0: Director's Cut': SEGA se suma a la fiesta con una versión definitiva que añade mejoras gráficas y de rendimiento para disfrutar al máximo uno de los capítulos más queridos de la serie.

Partner Spotlight 2

La segunda parte del ‘Partner Spotlight’ fue un despliegue de novedades para Nintendo Switch 2, con desarrollos que abarcan desde juegos de rol y acción hasta propuestas deportivas y de estrategia. Entre los más destacados:

'Borderlands 4': La serie de disparos y saqueos regresa con un título cargado de acción.

'Sid Meier's Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition': El clásico de estrategia vuelve adaptado al nuevo hardware.

'WWE 2K' y 'NBA 2K': Las grandes franquicias deportivas también se adaptan con versiones optimizadas.

'Survival Kids': El regreso de un clásico de supervivencia con estilo retro.

'Enter the Gungeon 2': La secuela del popular roguelike llega con más caos y adrenalina.

'Starseeker: Astroneer Expeditions': Aventuras espaciales que amplían el universo de Astroneer.

'Cyberpunk 2077: Ultimate Edition': CD PROJEKT RED no se queda atrás, con una edición repleta de expansiones y mejoras visuales incluidas.

'Final Fantasy VII Remake Intergrade': El capítulo renovado de Cloud llega con todo su esplendor adaptado al nuevo hardware.

Partner Sizzle Reel

Para poner la guinda del pastel, Nintendo presentó un montaje acelerado con una avalancha de juegos que también llegarán a Switch 2. Entre ellos destacan:

'Kunitsu-Gami: Path of the Goddess'

'Hollow Knight: Silksong'

'Story of Seasons: Grand Bazaar'

'Goodnight Universe'

'Two Point Museum'

'Wild Hearts'

'Witchbrook'

'Puyo Puyo Tetris 2S'

'Rune Factory: Guardians of Azuma'

'Marvel Cosmic Invasion'

'Star Wars Outlaws'

'Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition'

'Fast Fusion'

'Shadow Labyrinth'

'Raidou Remastered: El misterio del ejército sin alma'

'No Sleep For Kaname Date – De AI: The Somnium Files'

'ReAnimal'

'Fortnite'

'Arcade Archives 2: Ridge Racer'

'Professor Layton and The New World of Steam'

'Tamagotchi Plaza'

'Human Fall Flat 2'

Sorpresa Final: 'The Duskbloods'

Nintendo se guardó un as bajo la manga para cerrar su evento con un auténtico bombazo. 'The Duskbloods', el nuevo proyecto de FromSoftware. Revelado como una exclusiva, el estudio, conocido por títulos como ‘Dark Souls’ y ‘Elden Ring’, vuelve a apostar por una atmósfera opresiva y brutal. El lanzamiento está previsto para 2026 y, aunque el teaser es breve, la frase que cierra el clip, “las lágrimas lunares caerán por uno y solo por uno”, sugiere una historia cargada de tragedia, sacrificio y decisiones complejas que probablemente marcarán el destino de sus protagonistas.

¿Cuánto va a costar Switch 2? ¿Y sus juegos?

Vale, ahora vamos a hablar del tema que probablemente preocupe más a tu cartera. Porque sí, Nintendo Switch 2 viene cargada de juegos increíbles, pero también con precios que van a hacerte pensar dos veces la inversión, ya que la empresa confirma que algunos títulos alcanzarán los 80 euros en sus versiones digitales y hasta 90 euros en formato físico.

¿Y la consola en sí? Después de mil rumores y suposiciones, Nintendo finalmente confirma el precio de salida: 469,99 euros para la consola base. Eso sí, si quieres hacerte con el paquete que incluye 'Mario Kart World', la broma se te va por encima de los 509 euros. ¿Vale la pena? Sea como sea, parece que Nintendo viene dispuesta a dar mucha guerra en esta nueva etapa para la casa nipona.