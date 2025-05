Así quedan los cruces de playoffs del VCT EMEA 2025 tras la fase de grupos. / .

La temporada regular del VCT EMEA 2025 ha llegado a su fin, y lo ha hecho con una última jornada que no ha dejado indiferente a nadie. Entre sorpresas, récords y partidos al límite, los equipos españoles firmaron una despedida agridulce y de hecho Heretics sigue firme como candidato al título mientras que GIANTX y Movistar KOI cierran su aventura fuera de playoffs, pero con una última victoria que al menos deja buenos presagios.

Heretics cierra invicto y apunta al título

El titular de la semana es para Team Heretics, que no solo termina invicto la fase de grupos, sino que lo hizo con una actuación impecable ante FNATIC. En un partido que muchos anticipaban como el duelo más igualado del grupo A, los herejes no dieron opción: 2-0 y sin pestañear. Dominio táctico, sinergia total y una ejecución que dejó sin respuesta al conjunto británico. Con ese resultado, se plantan en semifinales del cuadro superior como el único equipo que no conoce la derrota.

KOI y GIANTX cierran con victoria

Aunque ya sin opciones de clasificarse, tanto KOI como GIANTX lograron cerrar la fase de grupos con una victoria necesaria. Los de Movistar vencieron 2-1 a Gentle Mates en un duelo irregular, pero que sirve como pequeño bálsamo tras una temporada complicada. El conjunto de Ibai y Piqué tendrá ahora que replantearse el rumbo.

Por su parte, GIANTX también se despidió con una media sonrisa tras imponerse con claridad por 2-0 a Apeks, el único equipo que no ha conseguido ganar ni un solo partido este año en la competición. Un cierre algo más digno para un equipo que no ha terminado de carburar, pero que al menos se lleva una última alegría.

Récords y sorpresas en la recta final

Más allá del rendimiento de los españoles, la jornada dejó varios momentos llamativos. Team Liquid se impuso a FUT Esports en un duelo que se alargó por pausas técnicas, pero que terminó con Liquid como líder del grupo B. En el otro lado, Vitality sigue en caída libre y cayó estrepitosamente ante Natus Vincere por 2-0, confirmando su entrada al cuadro inferior con sensaciones muy pobres.

Así quedan los cruces de playoffs del VCT EMEA 2025 tras la fase de grupos. / .

Y si hablamos de locura, el BBL vs FUT pasará a la historia. El segundo mapa se fue hasta las 48 rondas, convirtiéndose en el segundo más largo de toda la historia del VCT. Actuaciones individuales sobresalientes como la de yetujey, con un clutch decisivo en el match point, redondearon un espectáculo que se recordará durante mucho tiempo.

Playoffs del VCT EMEA 2025: estos son los cruces tras la fase de grupos

Con la fase de grupos concluida, Heretics y Liquid esperan en semifinales del cuadro superior (10 de mayo), mientras que FNATIC se medirá a FUT y BBL a NAVI en cuartos (8 de mayo). Vitality y Karmine Corp arrancarán en el cuadro inferior el día 9, con el resto del bracket desarrollándose hasta la gran final del 18 de mayo a las 18:00. Recuerda que todos los partidos pueden seguirse en directo con comentarios en castellano en el canal Twitch de ‘Valorant’ España.