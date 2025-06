Ambientado en el mítico planeta desértico Arrakis, ‘Dune: Awakening’ es un MMO (Multijugador Masivo Online) de supervivencia en mundo abierto desarrollado por Funcom. Lanzado el pasado 5 de junio en acceso anticipado y el 10 de junio para el resto de los aventureros, el universo de Frank Herbert ha llegado a la escena del entretenimiento digital con una ambiciosa propuesta.

En este juego, asumes el papel de un agente Bene Gesserit en una línea temporal alternativa donde Paul Atreides nunca existió. La base narrativa se basa en el hecho de encontrar a los Fremen desaparecidos mientras sobrevives a un entorno hostil marcado por tormentas de arena, las condiciones climáticas, gigantescos gusanos de arena y, todo, mientras luchas por el control de la “especia”.

Diferencias esenciales

A diferencia de otros ejemplares de su género, ‘Dune: Awakening’ no ofrece una carrera como tal. El juego te permite ir a tu ritmo. Puedes disfrutarlo tanto en solitario, como con amigos, aunque esta segunda variante es la más satisfactoria y divertida. Lo más destacable es que, incluso para alguien que no suele disfrutar de los MMO tradicionales, el formato consigue atraer desde sus compases iniciales. Parte de ese mérito reside en su planteamiento. Al menos en sus primeras horas, el título promueve un trato más parecido a una experiencia cooperativa de supervivencia que a un MMO clásico

Dune Awakening: Supervivencia en Arrakis con un MMO ambicioso y lleno de sorpresas. / Elsotanoperdido

Pero no te equivoques, en ‘Dune’ la historia es muy importante, y Funcom ha hecho un trabajo excelente a la hora de contar esta aventura. Los diálogos son interesantes, coherentes y esconden muchos sentidos. Nuestro épico viaje, lógicamente, se acompaña de cinemáticas, tratos con personajes conocidos que nos irán ofreciendo misiones con las que visitaremos algunas de las localizaciones más conocidas de la franquicia y mucha acción con la que defender nuestros intereses.

El mapa

El tamaño del mundo también supone otra parcela relevante en la producción y sorprende porque no solo abarca un sistema desértico. El mapa tiene partes arenosas donde te espera el gusano de arena, repletas de arenas movedizas y otros peligros; pero también cuenta con montañas o columnas de piedra que se alzan varios cientos de metros.

Los jugadores comienzan al sur del desierto sin posesiones y deberán aprender a recolectar materiales, crear sus herramientas y equipo, construir un refugio y avanzar a base de ir completando misiones y enfrentándose a diferentes tipos de enemigos que van ganando en fuerza a medida que nos movemos hacia los territorios del norte. El desierto está repleto de secretos, localizaciones que debemos descubrir y puntos de interés donde conseguiremos puntos para desbloquear planos para poder construir herramientas más avanzadas.

Pero este primer escenario solo representa una parte del juego, una llena de localizaciones PvE donde los jugadores van construyendo sus bases, creando vehículos y adaptándose al terreno. Aunque en este mapa existen lugares donde nos podremos enfrentar a otras personas, lo cierto es que está hecho para que los aventureros se tomen su tiempo siempre evitando las amenazas de los gigantescos gusanos de arena.

Dune Awakening: Supervivencia en Arrakis con un MMO ambicioso y lleno de sorpresas. / Endgame

Endgame

Tras recorrer el desierto en motos de arena y buggies, construir dos o tres bases donde refugiarse y recolectar un sinfín de recursos, los jugadores llegarán a desbloquear y fabricar sus propios ornitópteros. Una vez construidos, el mapa se expande y ahora los jugadores podrán volar hacia los límites de Hagga Basin y llegar al Desierto Profundo.

El Desierto Profundo es un lugar hostil. Aquí los enfrentamientos contra otros jugadores están a la orden del día, pero de una manera controlada. Esta zona es gigantesca. Muchísimo más grande que el mapa PvE donde comienzas. Para llegar y moverte por ahí hace falta tener un vehículo aéreo porque las distancias son impresionantes.

Al llegar al Desierto Profundo los jugadores se encontrarán con que todo el mapa está inexplorado, así que deberán ir avanzando y buscando localizaciones nuevas: campamentos, naves estrelladas, explosiones de especia y otros puntos de interés. Lo que hace único a este lugar es que es una zona que se reinicia cada semana gracias a una gigantesca tormenta de arena. Cada vez que pasa, cambian todas las localizaciones de lugar y las bases que los jugadores hayan construido en los bordes del mapa quedarán sepultadas. Esta zona cuenta con recompensas únicas, pero también te ofrecerá gratificaciones y materiales que encuentras en el mapa PvE pero en una mayor cantidad. Aunque se puede explorar en solitario, lo cierto es que adentrarse aquí requiere tener compañeros que nos puedan rescatar o defender mientras recolectamos especia o minerales.

Dune Awakening: Supervivencia en Arrakis con un MMO ambicioso y lleno de sorpresas. / Elsotanoperdido

Equipamiento

Para defendernos en el planeta más peligroso del universo, Funcom ha puesto a nuestra disposición una gran cantidad de armas. Existen herramientas a distancia y cuerpo a cuerpo, y cada una de ellas requiere materiales diferentes para su construcción. Al principio crearemos armas básicas y posteriormente iremos fabricando sus versiones avanzadas. Mientras tanto podrás encontrar planos de un solo uso que te permitirán fabricar una versión potenciada de las armas disponibles en esa zona.

Igual pasa con el equipamiento. El juego ofrece tres conjuntos diferentes: uno ligero, otro pesado y un traje de exploración que nos permite filtrar y beber incluso nuestro sudor y otros fluidos corporales. Además, podemos equiparnos una mochila que nos permitirá generar energía con la que alimentar tanto nuestras habilidades como nuestros propulsores, ganchos y herramientas de recolección. Una de nuestras herramientas defensivas (aunque también de los enemigos) son los escudos de energía que previenen todo el daño a distancia mientras no se está disparando. Ante estos escudos, la única solución son las espadas o armas cuerpo a cuerpo, que los atraviesan como mantequilla.

Todo el equipamiento, armas y vehículos sufre desgaste con el uso. Cada vez que reparamos usaremos materiales de diferente tipo y haremos que su durabilidad máxima baje. Este sistema está muy bien implementado para forzar a los jugadores a seguir fabricando nuevos objetos y no aguantar semanas usando lo mismo. De hecho, al adentrarnos en laboratorios o campamentos enemigos, es común encontrar equipamiento o partes de vehículos medio rotas que podemos reparar y utilizar a placer si estamos faltos de materiales.

Gráficos y sonido

Uno de los puntos fuertes de ‘Dune: Awakening’ es el buen uso que le han dado al motor gráfico Unreal Engine 5. Gráficamente es un espectáculo. No solo hablamos de las texturas, también sorprende la calidad de las explosiones, el fuego, venenos, etc. El juego cuenta con tecnología DLSS 4 de NVIDIA para ofrecer un rendimiento superior incluso a altas resoluciones. La iluminación de los espacios abiertos y cerrados nos da una inmersión total. Es sin duda el mejor juego del popular universo de ciencia ficción creado hasta la fecha.

Mención aparte merece el apartado de sonido. Hablando de las cinemáticas, los actores de voz del juego han hecho un papel increíble, y la música te acompaña hagas lo que hagas, como por ejemplo añadiendo tensión cuando se acerca el gusano: con unos altavoces 2.1, sientes cómo tiembla el suelo a medida que se acerca.

Dune: Awakening — Launch Trailer

Los peligros de Arrakis no estriban únicamente en los jugadores que nos encontremos en el Desierto Profundo o las naves estrelladas en la zona PvE. Son tanto el sol, como el gusano de arena o los enemigos que tendremos que derrotar mientras exploramos el más de centenar de localizaciones diferentes del juego. No es lo mismo, por ejemplo, salir a explorar de noche, sin calor, que hacerlo de día y a pleno sol. Estamos ante un MMO de supervivencia donde han priorizado la diversión, eliminando elementos como el hambre, el sueño, y otras necesidades que no son entretenidas de gestionar.

Conclusión

‘Dune: Awakening’ es un juego enorme y aún nos queda mucho por explorar. Necesitaríamos un mes, más o menos, para tener un veredicto definitivo, pero de momento las sensaciones son muy buenas. Brilla principalmente por su mundo inmersivo y la fidelidad al universo del que bebe, ofreciendo una experiencia MMO de supervivencia sólida y exigente que no defraudará ni a los seguidores de la franquicia ni a los amantes del género de supervivencia.

Quizá, algunos componentes del combate y ciertos aspectos técnicos necesitan pulirse, pero en conjunto es un título muy divertido, prometedor y ambicioso. Un juego de supervivencia, tranquilo, que te permite ir a tu ritmo. No castiga tanto como otros exponentes del género y tras cada sesión sientes que tu personaje, tu base y tu historia avanza. ¿Preparado para sobrevivir en Arrakis?