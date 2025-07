El paso de Ozzy Osbourne por los videojuegos también deja momentos inolvidables

La noticia sobre el fallecimiento de Ozzy Osbourne deja un irremediable sabor a despedida. El líder de Black Sabbath y estrella del rock se marcha a los 76 años, tras ofrecer su último concierto hace apenas semanas, como parte de su gira de despedida “Back to the Beginning”. Pero menos conocida que su faceta musical, el británico mantuvo una sorprendente vinculación con el mundo del videojuego, una relación que hoy recuperamos con tristeza.

Desde finales de los 2000 Ozzy apareció en varios títulos. Prestó su voz y rostro para ‘Brütal Legend’, fue un personaje jugable en ‘Guitar Hero World Tour’ e incluso protagonizó anuncios para campañas de ‘World of Warcraft’. Su presencia en estos proyectos supuso algo más que un cameo y casi siempre mantuvo un perfil activo, interesándose por el medio, aunque fuera algo ajeno a su naturaleza.

Brütal Legend (2009)

En ‘Brütal Legend,’ un juego de acción con elementos de estrategia creado por Tim Schafer, Ozzy participa como “Guardian of Metal” y también como “Dadbat”, dos personajes que reafirman su vínculo con el heavy metal. En este título, su participación fue más que anecdótica, puesto que prestó voz e imagen a un marco que mezcla fantasía, música y estética del metal puro.

Guitar Hero World Tour (2008)

Ozzy figura como personaje desbloqueable en este clásico de ritmo. El jugador puede interactuar con él tras completar temas suyos como “Crazy Train” o “Mr. Crowley”. En el proceso, puso el traje de mo-cap, participando en sesiones de captura de movimiento, una experiencia que él mismo describió como “interesante” pese a su poca afinidad con la tecnología.

World of Warcraft (2008): Ozzy presents Wrath of the Lich King

En 2008, Blizzard lanzó dos anuncios de televisión para promocionar su expansión ‘Wrath of the Lich King’. En uno de ellos, Ozzy aparece frente al temido Lich King, adoptando su alter ego como figura de oscuridad, en una pieza que unió música y fantasía épica, generando una excelente ambientación para la entrega.

Ozzy’s Black Skies / Savage Skies (2002) -proyecto descartado-

También se desarrolló un simulador de combate en un universo oscuro llamado ‘Ozzy’s Black Skies’. El proyecto contaba con su imagen, sus canciones e incluso una pista creada expresamente para el juego. Sin embargo, fue renombrado como ‘Savage Skies’ por problemas de licencia. En último término, el clima tras los atentados del 11‑S obligaron a recomponer el juego y publicarlo sin Osbourne. Aun así, esto demuestra el interés de Ozzy por ligar su figura con la cultura de los videojuegos, incluso antes de que otras grandes estrellas musicales dieran importancia al medio.

Sus temas invaden títulos deportivos y bandas sonoras

Su música también ha sido parte del contenido de otros videojuegos como ‘Rock Band 2’ y ‘Rock Band 3’. El tema “I Don’t Wanna Stop” forma parte de la selección ‘Madden NFL 08’; “Let Me Hear You Scream”, del álbum Scream (2010) también fue añadida junto a “Crazy Train” en ‘Madden NFL 11’. ¿Qué significa todo esto? Pues que, aunque no fue un apasionado aficionado, comprendió que los videojuegos podrían ser una vía más de conexión con el público en un momento en el que su trayectoria entraba en una segunda juventud. No se limitó a prestar su imagen y participó activamente, estudió los guiones, acudió a sesiones de captura, grabó voz e imagen y su figura se insertó en juegos de perfiles muy distintos, que abarcan desde el género musical, fantasía épica, ritmo y anuncios, sin perder su identidad rebelde.

Una especie de pionero en el sector

Su ausencia deja un vacío en el mundo de la música, pero al repasar su historial en el sector de los videojuegos podemos hacernos una idea de cómo Ozzy se sintió motivado de alguna forma en este espacio. Fue algo más que una leyenda del rock, también una especie de pionero en el sector de los videojuegos con proyectos interactivos que llegaron a millones de jugadores.