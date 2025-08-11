Videojuegos
Cómo acceder gratis a The Elder Scrolls Online durante la QuakeCon 2025
Los jugadores podrán descubrir Tamriel o retomar su aventura sin perder progreso, con 500 coronas extra para cuentas nuevas
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
‘The Elder Scrolls Online’ (‘TESO’) vuelve a invitarnos a un viaje para recorrer las tierras de Tamriel sin pagar un céntimo de euro, aprovechando el marco de la QuakeCon 2025. Así hasta el martes 12 de agosto, cualquier jugador en PC, Mac, Xbox o PlayStation puede entrar al juego base y perderse por sus 24 zonas, probar las cuatro clases iniciales (hechicero, hoja de la noche, templario y caballero dragón) o medir fuerzas en sus modos competitivos como los Campos de batalla y la Guerra de las Alianzas.
Acceso gratuito
Aquellos que ya hayan probado ‘TESO’ en anteriores eventos de acceso gratuito podrán retomar su personaje exactamente donde lo dejaron, sin perder progreso. Además, las cuentas nuevas recibirán 500 coronas virtuales para gastar en la tienda, algo que permite personalizar la experiencia a tus preferencias.
Desde Bethesda/ZeniMax Online Studios han explicado que este evento gratuito se enmarca dentro de su compromiso por facilitar el acceso al juego y celebrar la comunidad durante QuakeCon 2025. “El evento de juego gratuito de la QuakeCon 2025 ya está activo y se extenderá hasta el martes 12 de agosto”, aseguró el equipo en su comunicado oficial. Esto refuerza la invitación a adentrarse en Tamriel sin coste, y subraya que los jugadores nuevos o que retoman el juego pueden hacerlo con total libertad de opciones.
Welcome to The Elder Scrolls Online
Sin restricciones
Como puedes imaginar, durante el periodo se puede descargar, entrar y jugar sin coste hasta la fecha límite. Bethesda también aprovecha para poner en oferta el juego base y la edición premium 2025, por si quieres seguir después del evento. En todo caso, con este nuevo acceso libre, ‘TESO’ atraerá a más jugadores que se asomen a un mundo que sigue creciendo con expansiones y actualizaciones. De hecho, aunque la oferta termina en las fechas señaladas, es posible que este sea solo un anticipo de lo que nos espera tras QuakeCon.
