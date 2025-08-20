LEC 2025 Semana 3: Movistar KOI gana confianza y Heretics encadena tres derrotas

El tercer fin de semana del Summer Split del LEC 2025 se ha saldado con alegrías y decepciones para los equipos españoles. KOI recupera sensaciones, Heretics sigue sin levantar cabeza y GIANTX se prepara para un cierre de fase regular al límite.

KOI se levanta y Heretics sigue cuesta abajo

Movistar KOI necesitaba dar buenas sensaciones y las encontró ante NAVI. El 2-0 fue claro, con control de principio a fin y un late game que recordó al campeón del split anterior. El triunfo devuelve confianza y mantiene a los de Ibai y compañía en plena carrera por los playoffs.

Muy diferente fue el caso de Team Heretics. Tras empezar bien contra SK, el equipo madrileño se desinfló y acabó cayendo 2-1. Con tres derrotas seguidas y sin estrenar el casillero, se ven colistas y con la última semana como única bala para no quedarse fuera de la fase decisiva.

GIANTX, por su parte, no tuvo partido esta semana. Un respiro que le viene bien para preparar lo que será un todo o nada en la última jornada de la fase regular.

2025 LEC Summer. / .

El clásico y la sorpresa francesa

El fin de semana también deja dos titulares potentes. El primero, el clásico G2 contra Fnatic. No hubo color y el 2-0 de los de Caps les coloca como líderes en solitario del grupo 2 y favoritos claros al título.

La otra cara fue Team Vitality. Tras superar a NAVI, sorprendieron a Karmine Corp con un 2-1 lleno de tensión. Los franceses aprietan la parte alta del grupo 1 y demuestran que todavía queda mucha tela que cortar.

Todo o nada en la última semana

La clasificación queda así. En el grupo 1, Karmine sigue arriba, pero KOI y Vitality no le pierden la pista, mientras GIANTX debe ganar para asegurar opciones. En el grupo 2, G2 domina, Fnatic mantiene el pulso y Heretics se la juega a vida o muerte.

Próximos partidos

SK Gaming vs G2 (25/08, 17:00)

Team Heretics vs BDS (25/08, 19:00)

Team Vitality vs Movistar KOI (26/08, 17:00)

NAVI vs GIANTX (26/08, 19:00)

Clasificación tras la semana 3

Grupo 1

Karmine Corp (3-1)

Movistar KOI (2-1)

Team Vitality (2-1)

GIANTX (1-2)

NAVI (0-3)

Grupo 2

G2 (3-0)

Fnatic (3-1)

SK Gaming (1-2)

BDS (1-2)

Team Heretics (0-3)

No está de más recordar que todos los partidos pueden seguirse en directo con comentarios en castellano en el canal oficial de LVP en Twitch.