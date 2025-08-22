Gamescom 2025: 'Path of Exile 2' recibe su Acto 4 el 29 de agosto con planes de fin de semana gratuito

Podrás recorrer ocho islas, enfrentarte a 12 jefes, probar la función de comercio asincrónico y jugar gratis del 29 de agosto al 1 de septiembre

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

Grinding Gear Games ha confirmado que ‘Path of Exile 2’ recibirá la expansión ‘The Third Edict’ el próximo 29 de agosto. La actualización añadirá el Acto 4 de la campaña, nuevos interludios, mejoras en la jugabilidad y la esperada función de comercio asíncrono. Además, el título celebrará un fin de semana gratuito del 29 de agosto al 1 de septiembre. Lo repasamos todo desde aquí:

En el archipiélago Karui

Ambientado en el archipiélago Karui, el Acto 4 de ‘Path of Exile 2’ nos llevará a recorrer ocho islas distintas, con 100 nuevos tipos de monstruos, 16 áreas inéditas y 12 jefes. Este contenido se presenta de manera no lineal, ofreciendo mayor libertad a la hora de avanzar en la historia.

Una imagen de 'Path of Exile 2'.

Una imagen de 'Path of Exile 2'. / .

Nuevos interludios en lugar de la dificultad Cruel

También llama la atención la sustitución de la clásica dificultad Cruel por tres interludios narrativos, que incorporan 19 áreas nuevas y nueve jefes. Estos fragmentos servirán de conexión entre la campaña principal y el final del juego, ampliando la progresión y aportando mayor coherencia narrativa.

Liga exclusiva y sistema de gemas renovado

La expansión también estrena la primera liga exclusiva de ‘Path of Exile 2’, que añade nuevos monstruos, tres jefes adicionales, un jefe definitivo y un sistema de creación ampliado. En cuanto al sistema de gemas de apoyo, se ha renovado eliminando restricciones de uso y permitiendo múltiples niveles de progresión. A esto se suman 40 nuevos Apoyos de Linaje, objetos raros diseñados para potenciar habilidades en fases avanzadas del juego.

Mejoras en la jugabilidad y final del juego

Entre las nuevas características, se podrá correr manteniendo pulsado el botón de esquivar, una opción disponible para todas las clases. El sistema de creación de objetos también se ha actualizado con nuevos orbes y mejoras en el equilibrio de clases y ascendencias. En el contenido final, se añaden 25 mapas inéditos con versiones avanzadas de jefes y recompensas adicionales.

Comercio asincrónico y acceso gratuito

Una de las funciones más esperadas es la llegada del comercio asincrónico, que permitirá realizar transacciones sin que el vendedor esté conectado. Para celebrar todo esto y el lanzamiento del contenido, ‘Path of Exile 2’ tendrá un fin de semana gratuito del 29 de agosto al 1 de septiembre en PC (Steam y Epic Games Store), así como en consolas PlayStation y Xbox.

