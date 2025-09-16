VALORANT Champions Paris arranca con la doble victoria española de Heretics y GIANTX

El inicio de la representación española en París se resume, en una palabra, “categórico”. El equipo de Team Heretics abrió su grupo con un 2–0 solvente ante G2 Esports, mientras que GIANTX firmó una remontada marca de la casa frente a Sentinels por 2–1. Ambos avanzan por el cuadro superior y se quedan a una victoria de asegurar su plaza en los playoffs.

Así empezó Heretics

Los madrileños aguantaron el tirón inicial de G2, ajustaron la defensa, cuidaron la economía y cerraron sin sobresaltos. Corrode terminó 13–10 y Lotus 13–10, con cierres limpios que devuelven confianza tras un tramo irregular en EMEA. Cuando el plan funciona, aprieta a cualquiera.

Marcador final - Team Heretics 2–0 G2 Esports.

GIANTX, remontada con nervios de acero

Sentinels golpeó primero en Corrode, pero GIANTX supo responder en Sunset con una ejecución coral y remató en Haven con un 13–9 que dejó varias acciones decisivas. Ritmo alto, buenas lecturas y cabeza fría para dejar la serie en Europa por insistencia y por ejecución.

Marcador final - GIANTX 2–1 Sentinels.

El futuro para los españoles

El camino no da tregua. GIANTX se mide a Paper Rex en el partido de ganadores del Grupo A y Heretics se cruza con T1 en el del Grupo D. Exigen precisión desde el pistol hasta la pausa táctica. Incluso con tropiezo, quedaría una segunda oportunidad en el cuadro inferior.

París busca dueño

El torneo que reúne a los 16 mejores del mundo en fase de grupos con doble eliminación, asegura igualdad máxima entre regiones y dentro de cada una. Como es habitual, tan solo recordar que todos los partidos se emiten en directo con comentarios en castellano en el canal de Twitch de VALORANT España. El calendario y los emparejamientos están disponibles en las páginas de soporte oficiales del torneo.