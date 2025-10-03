¿Cuántos finales tiene 'Silent Hill f'? Aquí te explicamos cómo desbloquear cada uno

Tras un largo periodo de inactividad en la franquicia, ‘Silent Hill f’ finalmente se ha publicado con una propuesta de terror opresivo ambientado en el Japón de los años 60. Además de su impactante atmósfera, el juego de Konami también ofrece múltiples posibilidades narrativas, con cinco finales diferentes que se pueden alcanzar según la forma en que el jugador afronte la aventura.

Estos finales complementan la experiencia y fomentan la rejugabilidad, ya que algunos solo se pueden desbloquear en partidas posteriores. Dicho esto, si quieres saber cómo desbloquearlos, no te pierdas nuestra guía. Es importante tener en cuenta que el siguiente contenido sirve como conductor para aquellos que deseen ver todas las conclusiones disponibles del juego, por lo que seguramente contenga algún detalle comprometido sobre la historia y sus finales. ¡Continúa bajo tu propia responsabilidad!

Una imagen de 'Silent Hill f'. / .

¿Cómo desbloquear los diferentes finales de 'Silent Hill f'?

Para acceder a todos los finales de ‘Silent Hill f’, debes completar el juego más de una vez. El primero es siempre el mismo, pero los demás dependen de partidas guardadas de Nueva Partida+ y de criterios específicos, como interactuar con objetos y resolver puzles. El orden en que se desbloquean también está directamente relacionado con el progreso acumulado en la partida guardada. Esto significa que, para verlos todos, tendrás que volver a Ebisugaoka varias veces.

¿Cómo desbloquear el primer final de 'Silent Hill f'?

El primer final, llamado 'De vuelta al gallinero', es el único posible en la primera partida. También puede aparecer en partidas de Nueva Partida+ si no se cumplen los requisitos de los demás finales. No hay requisitos adicionales más allá de completar la campaña normalmente.

¿Cómo desbloquear el segundo final de 'Silent Hill f'?

El segundo se conoce como 'La Boda del Zorro' y solo se puede desbloquear en Nueva Partida+. El jugador debe evitar ciertos objetos y cumplir requisitos adicionales para activarlo. Consulta los pasos para desbloquearlo:

No recolectes ninguna píldora roja durante la campaña.

Encuentra la Espada Sagrada y la purificas (o, simplemente, no la obtengas).

Consigue el objeto Agura no Hotei-Sama a medida que avanzas.

¿Cómo desbloquear el tercer final de 'Silent Hill f'?

El tercero se llama 'El Zorro moja la cola' y, al igual que el anterior, requiere jugarse en Nueva Partida+. También incluye la Espada Sagrada, pero con una condición diferente a la del final 2:

No recojas ninguna píldora roja.

Obtén la Espada Sagrada, pero no la purifiques.

Una imagen de 'Silent Hill f'. / .

¿Cómo desbloquear el cuarto final de 'Silent Hill f'?

El cuarto final se titula 'Ebisugaoka en Silencio' y solo se puede acceder con al menos dos finales desbloqueados en tu partida guardada (el quinto no cuenta). Requiere objetos específicos y una interacción al final de la campaña:

No utilices ninguna píldora roja.

Completa al menos otros dos finales en el guardado.

Toma y purifica la Espada Sagrada.

Ofrece el broche a la antigua estatua de Jizō, ubicada en el sendero de la montaña de Ebisugaoka, hacia el final de la historia.

¿Cómo desbloquear el quinto final de 'Silent Hill f'?

El quinto, llamado '¡La Gran Invasión Espacial!', es el final alternativo y cómico de la campaña, muy similar al final de Shiba en el segundo juego. También requiere jugar Nueva Partida+ y está vinculado a la recolección de transmisiones y carteles de ovnis:

Escucha todas las transmisiones de radio sobre ovnis al comienzo del juego.

Encuentra tres carteles de OVNI en los capítulos indicados.

Durante el objetivo 'Llegar a la casa de Shu', derrota a los monstruos en un callejón e interactúa con el OVNI para activar la escena final.

Una imagen de 'Silent Hill f'. / .

¿Cómo conseguir la Espada Sagrada en 'Silent Hill f'?

Para encontrar la Espada Sagrada en ‘Silent Hill f’, debes localizar el santuario olvidado durante el objetivo 'Ir a la casa de Shu', además de encontrar y colocar cinco ofrendas diferentes en cinco estatuas de Jizō repartidas por el lugar. Consulta la ubicación de las estatuas de Jizō:

Cerca del buzón rojo al inicio del viaje.

Al norte del campo, cerca del Santuario Sennensugi.

Detrás de la escuela secundaria Ebisugaoka, cerca de un puente dañado.

En el camino alternativo que conduce a la Casa de Shu.

Cerca de la Residencia Shimizu, en una de las casas cerca de la farola.

Después de ofrecer todos los artículos, la espada se puede encontrar cerca del Árbol Sagrado.

Tras completar el juego por primera vez, el jugador obtendrá acceso al Broche, un objeto necesario para purificar la espada. Con él, podrá resolver el rompecabezas del Agua Carmesí, que consiste en tocar campanas en el orden correcto (Tierra, Agua y Madera) en el momento exacto en que se mueve el shishi-odoshi. Una vez purificada, la espada se puede usar en partidas posteriores para desbloquear nuevas rutas narrativas y es un requisito para ciertos finales.