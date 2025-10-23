Xbox Game Pass suma una generosa cantidad de juegos en octubre
Descubre los títulos que llegarán a los diferentes modelos de suscripción y cuáles son los juegos que abandonan el catálogo este mes
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Xbox ha revelado la lista de juegos que se añadirán a Xbox Game Pass en octubre y principios de noviembre. Se incorporan ocho juegos al catálogo, divididos entre los diferentes niveles de suscripción Ultimate y Premium, además de PC Game Pass.
Entre lo más destacado se encuentra la llegada de ‘The Outer Worlds 2’, la esperada secuela que estará disponible el mismo día de su lanzamiento para suscriptores de Ultimate y PC. Además de las novedades, Xbox también ha enumerado los juegos que dejarán el servicio el 31 de octubre, con ‘Metal Slug Tactics’ y ‘Jusant’ incluidos en esa lista, junto a ‘Return to Monkey Island’. Consulta todas las llegadas y salidas programadas a continuación.
Ultimate, Premium y PC
‘Halls of Torment’ (nube, PC y Xbox Series X|S) - 28 de octubre
‘1000xRESIST’ (nube, PC y Xbox Series X|S) - 4 de noviembre
Ultimate y PC Game Pass
‘Bounty Star’ (nube, PC y Xbox Series X|S) - 23 de octubre (Day One)
‘Super Fantasy Kingdom’ (Game Preview) (PC) - 24 de octubre (Day One)
‘The Outer Worlds 2’ (nube, PC y Xbox Series X|S) - 29 de octubre (Day One)
‘Football Manager 26’ (PC) - 4 de noviembre (Day One)
‘PowerWash Simulator 2’ (nube, PC y Xbox Series X|S) - 23 de octubre (Day One)
Premium
‘Football Manager 26 Console’ (nube, consola y PC) - 4 de noviembre (Day One)
‘Microsoft Flight Simulator 2024’ (nube, PC y Xbox Series X|S) - ya disponible
‘Commandos: Origins’ (nube, consola y PC) - ya disponible
¿Qué juegos salen de Xbox Game Pass 3 el 1 de octubre?
‘Jusant’ (nube, consola y PC)
‘Metal Slug Tactics’ (nube, consola y PC)
‘Return to Monkey Island’ (nube, consola y PC)
¿Qué te parecen las novedades de Xbox Game Pass en octubre? ¿A cuáles de estos títulos planeas jugar primero? Ahora que ya conocemos los juegos y planes, basta con encender la consola y comenzar a disfrutar.
