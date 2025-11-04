Dying Light: The Beast se une al universo de PUBG Mobile en un cruce histórico

Techland ha anunciado una atractiva colaboración entre ‘Dying Light: The Beast’ y ‘PUBG Mobile’, uniendo dos icónicas franquicias de supervivencia. Esta colaboración ofrece una experiencia novedosa para los jugadores, combinando el terror del formato de mundo abierto con la frenética acción del popular battle royale.

Cómo acceder a Dying Light Outpost

Los jugadores que deseen participar en esta nueva aventura en ‘Dying Light: The Beast’ deben visitar la página del evento en Puesto de Peregrinos para activar la misión "Skillet". Tras ello, podrán adentrarse en el mundo del juego y encontrar el diseño de coche Airdrop Finder, que ya está disponible en el inventario del juego. La misión está repleta de retos, donde los supervivientes tendrán que competir por los lanzamientos aéreos mientras se enfrentan a los temibles lugartenientes del Barón.

La misión "Skillet" comienza con una enigmática llamada de radio que alerta a los habitantes de Castor Woods sobre tu presencia, la de Kyle Crane. Al explorar esta nueva zona, los jugadores deberán apresurarse a reunir provisiones antes de ser capturados por las fuerzas del Barón. Increíbles sorpresas y recompensas aguardan a quienes logren sobrevivir y completar la misión. Un detalle antes de continuar: Si no te aparece “Skillet” durante la partida, asegúrate de haber completado antes la misión principal “Power Gambit”.

Mayor eficiencia en combate

Los supervivientes que la completen podrán desbloquear una serie de objetos temáticos de 'PUBG Mobile'. Entre las recompensas se encuentran suministros aéreos y se abre la posibilidad de empuñar la inconfundible sartén de hierro fundido, el arma más emblemática de ‘PUBG’ y el nuevo atuendo Marked Man.

Cada uno de estos objetos proporciona bonificaciones que mejoran la experiencia de juego, como mayor XP y letalidad en los disparos a la cabeza. Además, al equipar el amuleto Battleground Keychain a cualquier arma, los jugadores podrán mejorar su eficacia en combate, aumentando el impacto de sus ataques.

Por tiempo limitado

Este evento de colaboración estará disponible del 31 de octubre al 21 de noviembre de 2025, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de explorar nuevas dinámicas de juego y obtener recompensas únicas. No pierdas la oportunidad de recoger estos elementos especiales ¡Estás avisado!