Assassin's Creed Mirage se viste de gala para recibir la actualización gratuita Valley of Memory

Puntal a la cita Ubisoft ha publicado ‘Valley of Memory’, nombre elegido para la actualización narrativa gratuita que se presenta como una de las más completas jamás creadas para ‘Assassin's Creed Mirage’. Para ir abriendo boca, vaya por delante que el contenido se descarga automáticamente para todos los usuarios que posean el juego en Ubisoft+, PS5, PS4, Xbox Series X/|S, Xbox One, y Windows PC, mientras que el lanzamiento para iOS se anunciará próximamente.

La desaparición del padre de Basim

Producida por los estudios Ubisoft Burdeos y Ubisoft París, ‘Valley of Memory’ nos invita a viajar al siglo IX, concretamente a AlUla, un impresionante valle histórico en la península arábiga. La nueva trama gira en torno a la desaparición del padre de Basim y propone descubrir nuevas zonas repletas de símbolos impactantes, como la antigua ciudad, las colosales formaciones de Uadi Rum y la necrópolis de Hegra, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La historia se sitúa antes del desenlace del juego base y añade nuevas piezas al pasado del protagonista con más de seis horas de contenido, con una historia completa que trata el periodo desde la vida en las calles de Basim hasta el momento de convertirse en un Maestro Asesino. Para llevarlo a cabo se sirve de más misiones de asesinato, nuevos contratos, objetos coleccionables, actividades secundarias y un mapa inédito que se suma al mundo ya conocido del título original.

¿Qué características añade Valley of Memory?

La actualización también ofrece una serie de características tanto para el contenido principal en Bagdad como para la nueva región de AlUla:

Secuencias del Animus

Las misiones principales ahora están integradas en el sistema de Secuencias del Animus, que permite repetir contratos y asesinatos ya completados. Cada misión puede incluir desafíos adicionales que otorgan recompensas como atuendos, armas, materiales de creación y los nuevos modificadores del Animus, que restauran herramientas y concentración.

Parkour, herramientas y habilidades con aliciente

En este aspecto, el sistema de movimiento se ha perfilado con maniobras opcionales, incluyendo saltos libres e impulsos laterales y hacia atrás para ganar altura. Todo esto se complementa con un nuevo esquema de control diseñado para los jugadores más experimentados. Basim ahora también puede acceder a nuevas técnicas y mejoras. Por ejemplo, se añade un avance en el árbol de habilidades de la categoría de Embaucador que permite equipar simultáneamente las tres mejoras de herramientas de nivel 1, así como una nueva de nivel 3 disponible para cada herramienta.

Dificultad personalizable

La actualización tampoco se olvida de proponer nuevos niveles de dificultad y una gama más generosa de ajustes, como el tiempo de detección de enemigos, el consumo de resistencia y el daño ambiental. Además del filtro clásico, ahora se pueden desbloquear cuatro nuevos filtros visuales inspirados en ‘Assassin's Creed Origins’, ‘Assassin's Creed Unity’, ‘Assassin's Creed II’ y ‘Assassin's Creed Odyssey’.

Que bien suena Mirage

En el apartado sonoro, Brendan Angelides (compositor del juego) regresa con un nuevo álbum que incluye 14 temas inéditos, entre ellos un nuevo tema principal. Para esta banda sonora, Angelides ha colaborado de nuevo con Layth Sidiq y el orquestador Akram Haddad, con la intención de reforzar el tono emocional del viaje de Basim.