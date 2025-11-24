Lanzamientos de videojuegos de la semana: Project Motor Racing se pone al volante de los estrenos en consolas y PC.

Una semana más, aquí estamos con las novedades más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán del 24 al 28 de noviembre de 2025 principalmente en PC, además de algunos estrenos en PlayStation 5 y Xbox Series, entre los que se encuentra algún estreno muy esperado y un buen puñado de propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

Aunque los próximos días la llegada de novedades se reduce en cantidad, aún contamos con títulos tan atractivos como ‘Project Motor Racing’, el juego de carreras de GIANTS Software, que comparte protagonismo con ‘A.I.L.A.’, un título de terror en primera persona para PC, PlayStation 5 y Xbox Series desarrollado por el estudio Pulsatrix. Pero hay otras propuestas tan atractivas como el ARPG basado en el manhwa/anime ‘Solo Leveling: Arise Overdrive’ o el formato de supervivencia en mundo abierto con magia y gestión de base ‘Ars Notoria’, entre muchos otros. A continuación, tienes la lista completa con plataformas y fechas.

24 de noviembre

‘Of Ash and Steel’ (PC)

‘Constance’ (PC)

‘Keys of Fury’ (PC)

‘Solo Leveling: Arise Overdrive’ (PC)

Nos ocupamos de la adaptación directa del webtoon coreano de éxito mundial. Este RPG de acción de Netmarble Neo pone al jugador en la piel de Sung Jinwoo, el cazador más débil del gremio, que va incrementando su poder a base superar mazmorras y realizar contratos. El formato se decanta por acción directa, mazmorras llenas de enemigos y un sistema de subida de nivel sencillo que permite aprender habilidades nuevas y reclutar sombras que luchan a tu lado hasta formar un pequeño ejército.

Solo Leveling: Arise Overdrive - Release Date Trailer

25 de noviembre

‘Tormentor’ (PC)

‘Captain Wayne - Vacation Desperation’ (PC)

‘Project Motor Racing’ (PS5, Xbox Series S/X, PC)

Simulador de conducción de Straight4 Studios, publicado por GIANTS Software y construido sobre GIANTS Engine 10 junto al motor de físicas propio Hadron. El simulador promete replicar la sensación de pilotaje de coches de alto nivel, con un modelo físico exigente y un sistema de superficie llamado True2Track que hace que el asfalto cambie vuelta a vuelta dependiendo de la temperatura, lluvia, goma depositada y trazadas de los rivales. De lanzamiento incluye 18 localizaciones y 28 trazados escaneados, entre ellos Daytona International Speedway, con ciclos completos de día/noche y climatología variable. Añade modo carrera, multijugador competitivo con ranking y opciones de ajuste para moldear la mecánica de cada vehículo al detalle.

Project Motor Racing – Gameplay

‘A.I.L.A.’ (PS5, Xbox Series S/X, PC)

Juego de terror de ciencia ficción del estudio brasileño Pulsatrix, autores de ‘Fobia: St. Dinfna Hotel’, con edición a cargo de Fireshine Games. La historia se sitúa en un São Paulo cercano al futuro, donde Samuel, un probador de videojuegos, debe testear a A.I.L.A., una inteligencia artificial capaz de generar juegos de horror a partir de sus recuerdos y miedos personales. El jugador alterna entre su apartamento domótico y las distintas “experiencias” creadas por la IA, que incluyen cultos rituales, muertos medievales y escenarios rurales invadidos por presencias alienígenas, con puzles macabros, sigilo y combates puntuales.

A.I.L.A - PS5 Tráiler

26 de noviembre

‘Cowboy Life Simulator’ (PC)

27 de noviembre

‘Nano Neighbors’ (PC)

‘Hail to the Rainbow’ (PC)

‘Ars Notoria’ (PC)

Semana de estrenos variados

¿Qué te parecen los juegos que están pendientes de estreno? La semana se presenta bastante variada en consolas y PC con propuestas como ‘Project Motor Racing’, ‘Cowboy Life Simulator’, ‘Hail to the Rainbow’ o ‘Ars Notoria’. ¿Tienes preferencias por alguno en especial? En todo caso, la próxima semana volveremos con más novedades y recomendaciones para seguir disfrutando de nuestras pasiones virtuales.