'Fortnite Capítulo 7 x Kill Bill': ¿Cómo desbloquear el skin gratuito de Yuki Yubari?
Epic Games te regalará el traje si inicias sesión durante un periodo limitado. Aquí te contamos las fechas, horarios y detalles
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Estamos rozando el lanzamiento de ‘Fortnite Capítulo 7’ y para celebrar la puesta de largo de esta gran actualización, Epic Games ha anunciado una promoción que te permitirá desbloquear un aspecto con diseño inspirado en las películas de ‘Kill Bill’ completamente gratis.
La escena inédita de Yuki Yubari
Hablamos del traje de Yuki Yubari, que, por si no lo tienes muy claro, es la hermana de Gogo Yubari, uno de los enemigos más duros a los que se enfrenta la Novia en el primer capítulo de ‘Kill Bill: Volumen 1’. Este personaje, que no es algo inventado por Epic Games sino del propio Quentin Tarantino, forma parte de una escena originalmente eliminada de ‘Kill Bill: Volumen 2’. Dado que Yuki será la protagonista de la nueva temporada de ‘Fortnite’, donde esta escena se presentará de alguna manera, los desarrolladores han decidido distribuir su skin sin coste adicional.
¿Como conseguir la apariencia de Yuki?
Cualquiera que quiera conseguir esta skin sin gastar ni un céntimo de euro simplemente debe iniciar sesión en los servidores de ‘Fortnite’ entre el 27 de noviembre de 2025 a las 15:00h (hora peninsular) y el 1 de diciembre de 2025 a la misma hora.
Es importante tener en cuenta que la recompensa no se entregará de inmediato, así que no te preocupes si no recibes una notificación de que has desbloqueado el traje en cuanto inicies sesión. Epic Games ha confirmado que este objeto especial se añadirá a las cuentas que cumplan los requisitos una vez que el Capítulo 7 comience a correr, algo previsto para el próximo domingo.
También se podrá adquirir con paVos
Cabe destacar que este aspecto no será exclusivo para aquellos que participen en la promoción, ya que próximamente también estará disponible en la Tienda de objetos, donde podrá adquirirse con paVos. Aquellos que lo desbloqueen gratis probablemente también recibirán algún tipo de descuento significativo en la compra del resto de artículos que conforman el conjunto.
