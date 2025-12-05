Corte en Internet
Un nuevo fallo en Cloudflare vuelve a paralizar decenas de webs como Shopify, LinkedIn o Fortnite
Internet vuelve a sufrir algunos cortes de alcance limitado debido a un nuevo fallo en Cloudflare, un importante proveedor de computación en la nube cuyos servicios son cruciales para el alojamiento y buen funcionamiento de tanto páginas web como aplicaciones.
Decenas de webs como Canva, Shopify, LinkedIn, Coinbase o Fortnite han caído o están experimentando problemas de conexión este viernes, indica el portal Downdetector, cuya página también se ha visto afectada en algunos lares.
"Somos conscientes del problema que afecta a la disponibilidad de la red de Cloudflare. No se trataba de un ataque; la causa principal fue la desactivación de algunos registros para ayudar a mitigar el CVE de React de esta semana", ha señalado Dane Knecht, director de tecnología de la compañía estadounidense, haciendo referencia a una vulnerabilidad de ciberseguridad ya corregida. "Los sitios deberían estar ya de nuevo en línea, pero comprendo la frustración que esto causa y el trabajo que supone".
Los servicios de Cloudflare están sufriendo en países como India, Turquía, Brasil o Portugal, si bien en España y en la mayoría de países de la Unión Europea siguen estando operativos, según indica en su portal web.
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
- El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)
- Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda
- El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos
- Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día
- La crónica del Zaragoza-Burgos (0-1). Un adiós en un solo instante