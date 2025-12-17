El regreso de Lara Croft apunta doblete con Tomb Raider: Legacy of Atlantis y Catalyst, abriendo una etapa nueva

Los Game Awards, como siempre, han mantenido un año más su costumbre de dejar momentos para recordar en el imaginario colectivo. No faltaron anuncios relevantes. Por ejemplo, el de los dos nuevos juegos protagonizados por una Lara Croft de la que no teníamos noticias desde hace tiempo. Hablamos de 'Tomb Raider: Legacy of Atlantis' y 'Tomb Raider: Catalyst', dos títulos de Amazon Game Studios y Crystal Dynamics para PS5, Xbox Series X|S y Steam cuyo tráiler terminó siendo el más visto entre la jugosa cantidad de novedades allí presentadas. Si lo trasladamos a cifras, los nuevos materiales de la franquicia sumaron más de 6,6 millones de visualizaciones en redes sociales en pocas horas. Aunque hay mucho más.

¿Tomb Raider Legacy of Atlantis será solo un remaster?

La información oficial deja entrever que este remake de ‘Atlantis’ apuesta por conservar el ADN original de la franquicia sin perder de vista la perspectiva del jugador. En la práctica, el objetivo es ofrecer las mismas sensaciones que el juego de 1996, pero con una jugabilidad completamente renovada.

Fotograma del videojuego. / CEDIDA

Según Will Kerslake, director de juego, "la forma en que jugamos y experimentamos la acción con el mando en la mano ha cambiado en los últimos treinta años". Por ello, respetando la identidad de Lara Croft (sigue siendo una protagonista segura y no una novata), el combate y la exploración se han recreado completamente desde cero. Algunos puzles históricos seguirán siendo reconocibles, pero su forma de moverse, luchar e interactuar con los entornos será diferente.

No es casualidad que 'Tomb Raider: Legacy of Atlantis' se anuncie como un remake y no como una remasterización. Crystal Dynamics y Flying Wild Hog han optado por modernizar todo lo que hoy resultaría anticuado, sin distorsionar el espíritu del título original. Pero 'Legacy of Atlantis' no es la entrega que continuará con la saga. Ahí entra 'Catalyst'.

Un nuevo punto de partida

Por su parte, 'Tomb Raider: Catalyst' ofrecerá un episodio completamente nuevo destinado a continuar la saga. Según la descripción oficial, "El mundo entero conoce tu leyenda". Así se anuncia la mayor aventura de Lara Croft hasta la fecha, con un mundo de juego explorable de forma natural y una marcada verticalidad. Para esta ocasión, Lara podrá contar con una amplia gama de equipamiento tecnológico para potenciar sus habilidades acrobáticas y su movilidad.

Fotograma del videojuego. / CEDIDA

Para iniciarse en las aventuras de Lara

De hecho, los desarrolladores han concebido esta nueva aventura de la arqueóloga como la puerta de entrada perfecta para la gente que quiera acercarse a 'Tomb Raider'. No se descarta que haya alguna referencia a otros capítulos de la serie, pero puedes tener por seguro que la historia de 'Catalyst' es independiente de la de los demás juegos y podrás seguirla sin problemas sin tener ni idea de lo que hizo Lara Croft en capítulos anteriores.

¿En qué dirección va Tomb Raider?

Esta idea lleva aparejada cierta trascendencia. El equipo de desarrollo y su nueva dirección quieren llegar a un público más amplio y no solo a sus seguidores desde el primer título lanzado en 1996, es decir, hace treinta años. Por razones obvias, lo mismo se aplica a 'Tomb Raider: Legacy of Atlantis' que, al ser el remake de la primera aventura de Lara Croft, no requiere ningún conocimiento de la serie.