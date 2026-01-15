Wikipedia cumple 25 años y firma acuerdos de IA con Microsoft, Meta y Amazon para monetizar su contenido

Wikipedia celebra este jueves su 25 aniversario por todo lo alto. Su propietaria, la Fundación Wikimedia, ha anunciado acuerdos con los gigantes tecnológicos Microsoft, Meta y Amazon para que paguen para acceder a su vasta colección de artículos y puedan usarlos para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

Las tres compañías y otras dos start-ups con cada vez más protagonismo en el campo de la IA, Perplexity y Mistral AI, se han unido "durante el último año" a Wikimedia Enterprise, una iniciativa activada en 2021 que permite abrir sus contenidos al sector tecnológico a cambio de una cuota económica. Google forma parte de ella desde 2022. Curiosamente, la organización sin ánimo de lucro no ha conseguido cerrar un acuerdo con OpenAI, la creadora de ChatGPT.

Con 65 millones de artículos en más de 300 idiomas, Wikipedia es crucial para entrenar los grandes modelos de lenguaje que dan forma a la llamada IA generativa. Los gigantes de Silicon Valley han estado recopilando ese contenido, abierto en internet, de forma gratuita. Ese acceso ha disparado los costes en servidores de la Fundación Wikimedia, que depende de las donaciones y del trabajo de unos 250.000 editores voluntarios para mantenerse a flote.

Negocio sostenible

Consciente de ese problema, la organización activó Wikimedia Enterprise, un producto empresarial que ofrece una versión "adaptada" para agilizar ese trabajo a las compañías tecnológicas. "Recibimos solicitudes de funciones, creamos características y funcionalidades, y tratamos de estructurar los datos de manera que se adapten a las necesidades de estas empresas", ha indicado Lane Becker, director sénior de ingresos de la Fundación Wikimedia en declaraciones a The Verge.

Los acuerdos anunciados públicamente hoy abren la puerta a una importante fuente de ingresos para la dueña de Wikipedia, una recaudación que le permite redirigir esos fondos a otros proyectos de conocimiento compartido en línea y a establecer un negocio más sostenible.