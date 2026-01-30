Wargaming estrena la serie de vídeos Foundations con cantidad de contenido sobre World of Tanks HEAT

Wargaming ha estrenado Foundations, que nos trae una serie de materiales centrados en ampliar información sobre ‘World of Tanks: HEAT’, el prometedor formato gratuito que la editora está desarrollando para consolas y ordenador. El primer episodio, titulado The Source of HEAT, ofrece el repaso más detallado hasta la fecha del juego, con contexto sobre su mundo, Agentes y el tipo de enfrentamientos que plantea.

Una historia diferente

El título se sitúa en una línea temporal alternativa posterior a la Segunda Guerra Mundial con un conflicto global donde la tecnología y los carros blindados vuelven a ocupar un papel central. En ese escenario aparecen operadores de élite y vehículos experimentales, presentados como el último freno antes de una escalada total, mientras la guerra se libra en diversos escenarios que constituyen el obstáculo final entre la paz y la guerra total.

En la raíz de este planteamiento están los High Efficiency Armored Teams (HEAT), Agentes de élite enviados para detener los conflictos antes de que estallen. Cada agente comanda hasta dos tanques que son más que simples armas; son extensiones de los propios Agentes. Con una enorme capacidad de evolución y completamente personalizables, estas máquinas se adaptarán a tu estilo de juego, definiendo cómo se ve tu tanque, cómo combate y cómo actúa en el campo de batalla.

Modos de juego

El episodio también sirve para presentar los principales modos de juego, todos planteados en torno a objetivos concretos.

Conquest (10 contra 10) – capturar y defender varias zonas del mapa.

Kill Confirmed (5 contra 5) – recoger tokens de enemigos y aliados caídos.

Hardpoint (5 contra 5) – controlar una base que cambia de ubicación con el tiempo.

Control (5 contra 5) – mantener una zona disputada bajo control continuado para ganar la ronda.

¿Dónde puedo jugar a World of Tanks: HEAT?

Dentro de una línea inspirada en a ‘World of Tanks’ este formato propone un shooter táctico free-to-play centrado en combates rápidos 10 contra 10 con una ambientación que reimagina el mundo tras la Segunda Guerra Mundial en un contexto alternativo. En cuanto a plataformas, la compañía ha anunciado su llegada a PC (Wargaming Game Center y Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S y compatibilidad con Steam Deck. El plan pasa por un estreno simultáneo con juego cruzado y progresión compartida entre sistemas.