La demo de Monster Hunter Stories 3 incluye un Dragón Anciano y sabemos cómo encontrarlo

Capcom ha lanzado una versión de prueba de Monster Hunter Stories 3. De inicio, a diferencia de una demo convencional, el estado de la partida se transferirá al juego final siempre que se use la misma cuenta y plataforma tanto para la prueba como para el juego.

Combates particulares

También a diferencia de otras entregas de la franquicia 'Monster Hunter', aquí los enfrentamientos se resuelven por turnos y alternan acciones entre el jugador y los monstruos, que además pueden ser domesticados y usados como compañeros. En esta línea, la versión de prueba acumula hasta seis armas disponibles, mandoble, martillo, arco, lanza, cuerno de caza y espada larga. También hay tres tipos de ataque, potencia, técnica y velocidad, que influyen en el daño y en su tipo y elemento.

Monster Hunter Stories. / .

Pero antes de comenzar la caza, podrás editar la apariencia del protagonista a tu antojo y tantas veces como quieras. También es posible jugar los primeros capítulos de la historia, y la región inicial está disponible con varias zonas abiertas. Eso sí, la demo tiene dos restricciones, primero, el nivel, limitado al 10, y segundo, el número de Monsties, nombre que recibe el grupo de monstruos que el jugador puede domesticar. Durante la prueba, la propia demo permite llevar hasta 12 Monsties y muestra 17 capturables.

Restaurar el ecosistema

También aparece la Restauración del Ecosistema, aunque todavía no se ve en toda su extensión. Sirve para desbloquear algunos Monsties y adquirir una Rathian Reina del Terror. Al sumar 5 espacios para normales y 5 de restauración, salen 10 por área.

Es pronto para poner una cifra al número total de monstruos de la versión final, aunque la estructura apunta a un plantel amplio. Sin embargo, dado que las áreas pueden tener monstruos repetidos, es poco probable que el jugador vea veinte en la primera región. No obstante, la invasión podría aumentar la cantidad si los desarrolladores mantienen una mecánica similar a la del título anterior.

Contenido oculto en la prueba

Al menos por ahora, también es posible luchar contra un dragón anciano en la demo y con algo de esfuerzo, incluso reunir materiales para su equipo. Para ello, hay que avanzar en la historia y derrotar a varios monstruos por la noche para que se deje ver. Habrá una escena cinemática, por lo que será difícil que pase desapercibido.

También se ha encontrado un Brachydios salvaje y hay una Nerscylla que algunos jugadores señalan como un encuentro posible, aunque difícil. En el título anterior, ya era común encontrar monstruos más peligrosos que otros en la zona, para poner a prueba a los jugadores más audaces o, en ocasiones, para limitar áreas. El juego se publica el 13 de marzo de 2026 para Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S y PC.