Lanzamientos de videojuegos de la semana: Resident Evil regresa con uno de sus capítulos más esperados

Un lunes más, volvemos con las novedades más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 23 y el 27 de febrero en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch y Switch 2, en un listado donde conviven algunas producciones muy conocidas y un buen puñado de propuestas independientes igual de interesantes.

Para comenzar, la semana es testigo de la llegada de ‘Resident Evil Requiem’, el nuevo capítulo de la famosa franquicia de Capcom que estrena acompañado de otros éxitos de la casa para Switch 2, como ‘Resident Evil 7 biohazard Gold Edition’ y ‘Resident Evil Village Gold Edition’. Además, nuestras consolas y ordenadores recibirán títulos como ‘Spellcasters Chronicles’ y ‘Rise of Piracy’, entre muchos otros. A continuación, tienes la lista completa con las plataformas en las que estarán disponibles y sus fechas de lanzamiento.

Lunes 23 de febrero

‘The Tall Man Tapes’ (PC)

‘You are the Bomb A Game About Rolling Bombs’ (PC)

Martes 24 de febrero

‘Emberbane’ (PC)

‘Iverian Wars Craxion vs Defugel’ (PC)

‘Rise of Piracy’ (PC)

Desarrollado por IrishJohnGames, este título para un jugador ambientado en alta mar propone una campaña tipo sandbox en la que empiezas con un barco pequeño y una cantidad limitada de dinero para progresar a base de misiones, búsqueda de tesoros, comercio y combates navales. En esos enfrentamientos puedes hundir o abordar otras embarcaciones para conseguir el botín y mejorar tu flota. También propone asaltos a islas, con edificios destructibles que se pueden bombardear antes del desembarco. Junto a la acción, incluye rutas comerciales y diplomacia entre facciones controladas por la IA, capaces de entrar en conflicto entre sí y cambiar el estado de alianzas y rutas.

Miércoles 25 de febrero

‘Nested Lands’ (PC)

‘They Killed Your Cat’ (PC)

‘Fall of an Empire’ (PC)

Jueves 26 de febrero

‘City Hunter’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2)

‘Towerborne’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘The Disney Afternoon Collection’ (Switch 2, Switch)

‘Hunt the Night’ (PS5, Xbox Series, Switch)

‘Spellcasters Chronicles’ (PC)

Desarrollado y publicado por Quantic Dream, ofrece una propuesta de acción táctica por equipos con cámara en tercera persona y partidas 3 contra 3, inspirada en el formato MOBA y con acceso gratuito. Su trasfondo parte de un mundo fantástico en el que los dioses han desaparecido y algunos personajes pueden canalizar una energía llamada Source. El jugador encarna a un mago comandante, con combates que incluyen vuelo y enfrentamientos aéreos, invocación de criaturas, construcción de estructuras y la aparición de Titanes. Antes de cada partida se utiliza un sistema de mazos con hechizos, criaturas y edificios.

Spellcasters Chronicles – Gameplay

Viernes 27 de febrero

‘Laysara Summit Kingdom’ (PS5, PS4, PC, Xbox One, Xbox Series, Switch)

‘Resident Evil 7 biohazard Gold Edition’ (Switch 2)

‘Resident Evil Village Gold Edition’ (Switch 2)

‘Resident Evil Requiem’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

La nueva entrega de survival horror de Capcom gira alrededor de Grace Ashcroft, analista técnica del FBI, enviada a investigar una serie de muertes misteriosas en el Hotel Wrenwood, el mismo lugar donde murió su madre ocho años antes. La investigación conduce a Raccoon City, el epicentro histórico del desastre biológico asociado a Umbrella dentro del universo de la saga. El juego también cuenta con Leon S. Kennedy como personaje central, sobre un planteamiento que alterna dos estilos de juego.

Resident Evil Requiem – Tráiler

El terror regresa por donde vino

Noticias relacionadas

El tramo final de febrero se tiñe de horror con ‘Resident Evil Requiem’, que sitúa a la franquicia en una etapa que vuelve a pasar por Raccoon City como punto de referencia. Además, la marca estrena ‘Resident Evil 7 biohazard Gold Edition’ y ‘Resident Evil Village Gold Edition’ en Switch 2, con dos ediciones completas que aterrizan en la consola y amplían su catálogo.