La película y el nuevo juego de 'BioShock' quieren coordinar sus estrenos

Ya hace unos años desde que Take-Two Interactive confirmó el desarrollo de un nuevo juego de la serie ‘BioShock’ y ha pasado aún más tiempo desde que se dio a conocer su adaptación cinematográfica. Las noticias han sido mínimas en ambos frentes, sin embargo, parece que se percibe movimiento bajo el océano, porque en los últimos días han comenzado a surgir nuevos mensajes del equipo que sugieren un plan conjunto de estrenos para ambos casos.

La película casi dirigida por Verbinski

El proyecto cinematográfico, que llegó a contar con Gore Verbinski como director, forma parte de un acuerdo de producción con Netflix y Vertigo Entertainment. El director actual es Francis Lawrence, que recientemente llevó a la gran pantalla ‘La larga marcha’, basada en una obra de Stephen King. Lawrence actualmente trabaja en la posproducción de la precuela de ‘Los Juegos del Hambre’, algo que habría desplazado los plazos previstos para la adaptación del título original de Ken Levine y su extinto Irrational Games.

Roy Lee, productor de la película, recientemente concretó durante una entrevista con Collider, en qué punto se encuentra el proyecto, alegando que "habríamos terminado hace unos años, pero otras películas alteraron la planificación, una de ellas fue ‘La larga marcha’ y la otra una precuela de ‘Los Juegos del Hambre’, que se estrena a finales de 2026. Solo estamos esperando a que termine la posproducción, porque estará trabajando allí al menos hasta septiembre, y luego volverá".

Antes de terminar, Lee hace mención a una posible estrategia para hacer coincidir la película con una nueva entrega del juego, indicando directamente otros capítulos sin anunciar de la serie. "Sé que Netflix y Take-Two probablemente estén ansiosos por ver el estreno de la película porque quieren que coincida con alguna de las nuevas entregas del juego".

El propio concepto de BioShock genera problemas

Cualquiera que se haya acercado a la franquicia es consciente de su complicado perfil y esto también se traslada al plano multimedia. De hecho, la película no es el único proyecto que ha tenido problemas. La nueva entrega se confirmó en 2019 y hasta donde sabemos se está desarrollando en las instalaciones de Cloud Chamber. Poco más, puesto que no se ha mostrado material ni se han aportado detalles concretos de un proyecto, que según apuntan algunas filtraciones, habría tenido que replantearse varias veces.

En el plano interactivo, este cúmulo de problemas terminó derivando en la reducción del personal del estudio el pasado agosto y en un cambio en la dirección del proyecto, ahora a cargo de Rod Fergusson, conocido por su trabajo en ‘Gears of War’ y ‘Diablo’. No es la primera vez que Take-Two recurre al ejecutivo para enderezar un proyecto vinculado a la franquicia. Ya lo hizo en el pasado con la producción de ‘BioShock Infinite'.