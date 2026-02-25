Estudio de la Fundación BBVA
Un 77% de los españoles apoyan la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años propuesta por Pedro Sánchez
El Estudio Fundación BBVA Actitudes hacia la tecnología en España certifica el apoyo al veto anunciado por el Gobierno, la restricción del móvil en centros educativos y el temor por el acoso y la falta de seguridad y privacidad en la red
Una imensa mayoría de españoles aprueba la propuesta del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Hasta un 77% de los ciudadanos está muy de acuerdo con el veto de plataformas digitales como TikTok, Instagram, X o YouTube. Así se desprende del Estudio Fundación BBVA Actitudes hacia la tecnología en España, publicado este miércoles.
No es la única prohibición que ven con buenos ojos. Y es que un 86% pide restringir el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos de primaria del país, mientras que otro 60% la amplía a los de secundaria.
Ambos datos reflejan la creciente preocupación social por el impacto que los smartphones tienen tanto en la salud mental como en las capacidades cognitivas o de aprendizaje de los usuarios, particularmente de aquellos menores de edad.
Pros y contras de la tecnología
El sondeo constata una posición ambivalente respecto a la tecnología. Y es que más de un 90% de los encuestados considera que hace que la vida diaria sea más fácil y cómoda y un 88% asegura que, en mayor o menor medida, sus beneficios son mucho mayores que sus perjuicios.
Sin embargo, al mismo tiempo, un 95% lamenta que hace cambiar nuestro modo de vida con excesiva rapidez, un 91% advierte que hace que las personas se aíslen cada vez más y un 64% indica que vivirían mejor sin tanta tecnología.
Además, la población percibe como muy importantes derivados de nuestra presencia en la red. Ninguno suscita más preocupación que el acoso o bullying a través de redes sociales (79%), seguido de la falta de privacidad (74%) y de ciberseguridad (72%), así como de la veracidad de la información que circula por esas plataformas (65%).
Pegados al móvil
El Estudio Fundación BBVA confirma que la práctica totalidad de los españoles, un 98%, utiliza el móvil para conectarse a Internet. Un 94% de los mayores de edad se conecta cada día, mientras que un 39% declara estar conectado a todas horas o casi a todas horas.
El informe también arroja algunos datos curiosos. Y es que, más allá del reinado del smartphone, el segundo dispositivo más utilizado para acceder a la web son los televisores inteligentes (54%), que superan por poco a los ordenadores portátiles (53%) como puerta de entrada al mundo digital.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unas obras provocan atascos kilométricos a la entrada de Zaragoza: 'He estado 15 minutos parada
- Cambios en el contrato de la nueva Romareda: las obras se abaratan
- La avenida Cataluña se transforma: ya están construidos los dos restaurantes de comida rápida que abrirán sobre las antiguas naves de Galerías Primero en Zaragoza
- David Gracia, el aficionado del Real Zaragoza al que el Andorra prohibió el acceso al estadio: «Sentí rabia y ganas de llorar por pura impotencia»
- La metralleta de Rubén Sellés y la última bala del Real Zaragoza con otro cambio de entrenador
- El paso del exjefe de la Policía en Aragón por Zaragoza: los nombramientos de 'Jota', el caso Gali y su vida 'extrapolicial
- ¿Hay puente en los colegios de Zaragoza esta Cincomarzada 2026? Así lo refleja el calendario escolar
- La responsabilidad de los jugadores del Real Zaragoza en la peor crisis de la historia: Nadie se va de rositas