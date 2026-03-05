Teamfight Tactics simplifica su sistema de desbloqueo con la versión 16.6

Riot Games lanza la versión 16.6 de ‘Teamfight Tactics’, una actualización que introduce una revisión profunda del sistema de desbloqueos con el objetivo de fomentar una mayor flexibilidad estratégica y abrir nuevas líneas de juego en el set Legado y leyenda.

Un sistema de desbloqueo más accesible

Con la versión 16.6, es más fácil desbloquear campeones y mecánicas especiales, porque rebaja varios requisitos. En la mayoría de los casos, los requisitos se reducen o se hacen menos restrictivos, lo que permite a los jugadores experimentar con más composiciones y estrategias a lo largo de la partida.

Entre los cambios más destacados:

Bardo reduce el número de cambios de tienda necesarios antes del carrusel de la fase 2.

Gwen pasa a requerir solo 10 almas y nivel 5 para desbloquearse, en lugar de 20 almas.

Kalista reduce considerablemente su requisito de almas, pasando de 70 a 30 con nivel 7.

Yone ya no requiere un Yasuo de tres estrellas, sino un Yasuo de dos estrellas con tres objetos en nivel 7.

Veigar simplifica su condición a un único Sombrero Mortal equipado en un campeón Yordle.

El Heraldo de la Grieta ahora solo necesita que se juegue Vacío durante dos combates en lugar de ocho, con un requisito adicional de nivel 7.

Teamfight Tactics. / .

También se reducen diversos requisitos de objetos, niveles de estrellas o condiciones específicas en múltiples campeones, facilitando el acceso a estas unidades sin comprometer el equilibrio general del set.

Ajustes de equilibrio

Para acompañar estos cambios, la versión 16.6 incluye también ajustes de balance destinados a mantener la coherencia competitiva del juego.

Entre ellos destacan: Mejoras para el rasgo Demacia y campeones como Lulu, Ashe, Ekko, Ahri, Draven, Leona o Diana.

Ajustes a la baja en rasgos como Luchador, Ixtal, Piltover, Yordle y Verdugo, además de varios campeones que se beneficiaban especialmente de las condiciones de desbloqueo anteriores.

Ajustes adicionales en los rasgos Ionia y Vacío, así como cambios específicos en campeones como Ryze y Azir.

Además, varios Aumentos se eliminan o se desactivan para mantener un entorno de juego más saludable y coherente con la nueva filosofía del parche.

Teamfight Tactics. / .

Más libertad estratégica en Legado y leyenda

Con la versión 16.6, ‘Teamfight Tactics’ apuesta por una experiencia más abierta y dinámica, donde la adaptación durante la partida tenga más relevancia que el cumplimiento de requisitos excesivamente rígidos. Al redefinir de qué forma se desbloquean ciertas piezas del set, esta actualización anticipa partidas más variadas, accesibles y estratégicas para jugadores veteranos y para aquellos que experimentan con nuevas composiciones.

Este fin de semana se estrenan las finales regionales de TFT

Noticias relacionadas

Las Finales Regionales de Legado y leyenda se disputarán durante dos fines de semana, del 6 al 8 y del 13 al 15 de marzo, reuniendo a los mejores 64 estrategas de cada región (AMÉR, EMEA y APAC) que competirán por parte del premio total de 50.000 dólares y por las plazas que dan acceso a la Tactician’s Crown. La competición podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de ‘Teamfight Tactics’, además de distintos co-streamings realizados por creadores de la comunidad.