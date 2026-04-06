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The Elder Scrolls Online inicia una nueva fase con la Temporada Cero: Amanecer y Ocaso
La actualización gratuita incluye un evento totalmente nuevo, mejoras en la jugabilidad y un sistema de recompensas para todos los jugadores
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
‘The Elder Scrolls Online’ ya ha puesto en marcha la Temporada Cero: Amanecer y Ocaso en PC, Xbox y PlayStation. Con ella arranca el nuevo formato de temporadas del MMORPG de ZeniMax Online Studios, planteado para ofrecer bloques de contenido de unos 90 días, cada uno con su propia línea temática, actividades y recompensas, y con acceso gratuito para cualquiera que tenga 'TESO'.
El mercado Nocturno
El arranque de esta nueva etapa trae consigo el Mercado Nocturno, la primera zona de eventos de la historia de ‘TESO’. Esta área se integra dentro de la temporada que se extiende del 2 de abril al 8 de julio, aunque el Mercado Nocturno estará activo entre el 29 de abril y el 17 de junio. Durante ese periodo, los jugadores podrán jurar lealtad a una de sus tres facciones, afrontar encuentros JcE centrados en el juego en grupo y conseguir recompensas como la casa gratuita Guarida Nocturna.
Dificultad desafío
Junto a ese evento, la Temporada Cero incorpora la Dificultad Desafío, un sistema opcional para el mundo exterior que llegará el 8 de junio y permitirá escoger entre cuatro niveles con recompensas crecientes. También suma cambios en combate y JcJ, incluido el nuevo progreso JcJ de veteranía, además de la primera renovación de clase, dedicada al caballero dragón. A eso se añaden más de veinte mejoras pensadas para agilizar la experiencia, entre ellas un entrenamiento de monturas más rápido, la reespecialización de habilidades desde la propia interfaz, cambios en las bolsas y un incremento de los límites de mobiliario.
Los tomos de Tamriel
Al mismo tiempo, se suman los tomos de Tamriel, un nuevo sistema de progreso por temporada que debutó el 2 de abril con el Tomo de Dawn and Dusk. Esta función reúne en un mismo espacio las recompensas de inicio de sesión y buena parte del progreso vinculado a la actividad del jugador, con opciones gratuitas para todos y rutas de pago opcionales en formato premium y premium bonus. Entre sus premios hay monedas del juego, consumibles y objetos cosméticos.
Planes extendidos
Los planes de ZeniMax Online Studios para lo que queda de año van bastante más lejos. Este verano regresará el gremio de ladrones con una historia ambientada en una Glenumbra renovada de forma visual, mientras la Cámara del Sabio pondrá el acento en los rompecabezas. En esa misma tanda también volverá Sheogorath, que llevará a los jugadores por distintos rincones de Tamriel en una línea de misiones propia.
Más adelante, a mediados de 2026, ‘TESO’ recibirá el evento experimental Alta Mar Tamriélica, con combate naval y exploración submarina. A eso se unirán las mazmorras en solitario, concebidas como versiones rediseñadas de contenidos ya existentes para partida individual, y la Pradera Escarlata, que añadirá la primera prueba al juego base desde 2014.
Pero la hoja de ruta no terminará aquí, puesto que, a comienzos de 2027, ‘TESO’ volverá a Skyrim con la que será su primera zona de excursión. Esa nueva visita al norte de Tamriel incorporará ventiscas dinámicas que afectarán de forma directa a las mecánicas de juego.
The Elder Scrolls Online: Temporada Cero
Ahora en PlayStation Plus
En paralelo, Bethesda también ha recordado que la ‘Gold Road Collection’ puede conseguirse gratis con PlayStation Plus hasta el 6 de abril. Este paquete incluye el juego base, el capítulo Gold Road y todos los anteriores, junto con acceso a las clases custodio, nigromante y arcanista. Además, ‘The Elder Scrolls Online’ llegará a PC Game Pass y Xbox Play Anywhere el 2 de junio.
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