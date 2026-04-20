Tim Cook dejará de ser director ejecutivo de Apple en septiembre y su sustituto será John Ternus
El nuevo puesto de Cook será presidente ejecutivo del consejo de administración
Redacción
La tecnológica Apple anunció este lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo septiembre, cuando será reemplazado por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware. Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según ha informado la compañía en un comunicado, dejando un legado muy significativo.
Cook heredó el legado del fallecido Steve Jobs en 2011, época en la que Apple creció exponencialmente (3,6 billones de dólares) durante una era de prosperidad impulsada sobre todo por el iPhone y la innovación de los productos 'wearables'.
"Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y que me hayan confiado el liderazgo de una compañía tan extraordinaria", ha dicho en un comunicado. "Amo a Apple con todo mi ser y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y profundamente solidarias".
Cambios en septiembre
La decisión ha sido aprobada de forma unánime por el directorio y forma parte de un proceso de sucesión planificado a largo plazo. Así pues, durante los próximos meses, Cook continuará liderando la compañía mientras trabaja con Ternus para asegurar una transición correcta y no abrupta. A sus 65 años, cederá las funciones de director ejectivo Ternus, jefe de ingeniería de hardware, el próximo 1 de septiembre. Pero seguirá vinculado a la compañía como presidente ejecutivo.
Desde Apple destacan que Ternus combina muy bien los conocimientos técnicos, el liderazgo y la visión de producto, elementos que consideran fundamentales para liderar la próxima etapa de la compañía que viene a partir del 1 de septiembre.
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