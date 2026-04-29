Así funcionará en España la aplicación para verificar la edad de los usuarios en Internet

El Gobierno cuenta con un importante aliado para impulsar su prohibición del acceso a redes sociales a los menores de 16 años. La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que su solución tecnológica para verificar la edad en Internet "ya está lista", una confirmación que acelera su adopción en nuestro país.

El Ejecutivo español presentó hace casi dos años un proyecto de ley de protección digital a los menores con el que pretenden evitar que niños y niñas puedan acceder a contenidos inapropiados como la pornografía, la violencia o las apuestas. La ambiciosa regulación está encallada en el Congreso de los Diputados a la espera que se debatan más de un centenar de enmiendas registradas por varios grupos.

A falta que se desatasque su tramitación en las cortes, España habilitará a finales de este año la Cartera Europea de Identidad Digital (eID), un nuevo método de autenticación segura para el mundo digital promovido desde Bruselas. Esta cartera operará como un documento de identidad digital, pero que en nuestro país también servirá para verificar la edad de los internautas y corroborar si son mayores de edad (o de 16 años en caso de querer acceder a redes sociales).

La Unión Europea ha diseñado un prototipo de código abierto para que los Estados miembro creen su propia aplicación nacional de verificación de edad, similar a la que se habilitó durante la pandemia del covid. Como España se adelantó en el desarrollo a la demo presentada por Bruselas, su solución tecnológica "no está utilizando piezas de código de la implementación de referencia", si bien será interoperable, explican desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a El Periódico.

¿Ciberseguridad a prueba?

La UE asegura en su portal técnico que su solución no conocerá la identidad ni la edad exacta del usuario, solo si cumple o no con el límite establecido en cada caso. El certificado tampoco almacenará datos personales como el nombre o fecha de nacimiento, garantizando así su privacidad. Eso es posible gracias a un protocolo criptográfico conocido como 'Zero Knowledge Proof' (prueba de conocimiento cero), método en el que es un tercero el que confirma que la declaración del usuario es cierta.

Al prototipo europeo de verificación de edad no le ha hecho falta estar operativo para sufrir problemas de ciberseguridad. Aunque la presidenta de la CE Ursula von der Leyen aseguró a principios de abril que la solución estaba "técnicamente lista", hackers éticos y expertos en criptografía tardaron menos de dos horas en exponer importantes fallos de seguridad que permitían a los atacantes secuestrar la identidad de los usuarios y dejar sus datos sensibles al descubierto. Bruselas respondió asegurando que el error había sido arreglado y que el código "se actualizará y mejorará constantemente".

El prototipo de Cartera Digital diseñado en España "superó largos y complejos procesos de certificación en ciberseguridad, durante los cuales no fue posible hackear la aplicación por parte de laboratorios especializados", explican desde el Gobierno. Adicionalmente, y antes de ser adoptada, la app de verificación de edad será puesta a prueba por el Centro Criptológico Nacional y, posteriormente, por la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA).

¿Qué cambiará para el usuario?

A efectos prácticos, el usuario deberá escanear el chip integrado en su DNI o pasaporte y grabar un vídeo para comparar su cara con la que aparece el documento. Esa información permitirá al programa generar una credencial de prueba de edad. Las páginas web cuyo acceso está (o estará) limitado por edad deberán incorporar un lector de ese documento de acreditación personal. Además, esa fórmula limitará el intercambio de datos.

La también conocida como EUDI Wallet incorporará progresivamente otros identificadores digitalizados como el carné de conducir o los títulos universitarios, lo que permitirá a los ciudadanos europeos moverse por el continente sin la necesidad de llevar consigo una copia física. En España, la adopción de esos casos de uso no cuenta por ahora con plazos fijados, si bien existen grupos que trabajan en ello desde hace meses, explican fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.