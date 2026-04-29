Gemini se vuelve más personal: Google activa la memoria y la importación de datos entre asistentes de IA

Google ha anunciado el lanzamiento en España de nuevas funciones de personalización para su asistente Gemini, con el objetivo de convertirlo en una herramienta capaz de adaptarse al usuario y no ofrecer respuestas genéricas.

La principal novedad es la llegada del ajuste “Recuerdos”, que permite a Gemini aprender de las conversaciones previas. Cuando esta opción está activada, el asistente retiene detalles y preferencias del usuario para generar respuestas más relevantes y naturales, acercándose a una interacción más contextualizada y continua.

Recomendaciones mejoradas

Esta capacidad se traduce en recomendaciones más precisas, desde ideas creativas basadas en intereses previos hasta sugerencias de contenido o planes personalizados. Según la compañía, la intención es que el usuario interactúe con Gemini como si se tratara de un asistente que ya conoce su historial y gustos.

La función estará activada por defecto, aunque los usuarios podrán gestionarla o desactivarla en cualquier momento desde los ajustes de la aplicación, así como eliminar su historial de actividad.

Nuevas herramientas

Google introduce nuevas herramientas para facilitar el cambio desde otros asistentes de inteligencia artificial. Entre ellas, destaca la posibilidad de importar tanto recuerdos como historial de conversaciones desde otras plataformas.

La nueva función de importación permite trasladar a Gemini información clave sobre preferencias, relaciones o contexto personal, evitando que el usuario tenga que empezar desde cero. También será posible subir archivos con el historial completo de chats para continuar conversaciones previas directamente en el entorno de Gemini.

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Con estas novedades, se busca reforzar la idea de un asistente más útil, personalizado y fácil de adoptar, apostando por una transición rápida y sencilla para nuevos usuarios.