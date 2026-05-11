Selecta Play ha puesto a la venta en España la edición física de ‘This Is Fine: Maximum Cope’ para PS5 y Nintendo Switch, que básicamente adapta al videojuego el universo de Question Hound, el perro creado por KC Green en la viñeta ‘This Is Fine’, convertido durante años en una de las imágenes más reconocibles de internet.

El planteamiento es sencillo, pero funciona porque Question Hound deja atrás la mesa, la taza y el incendio para adentrarse en su propia mente, convertida aquí en un parque en ruinas formado por ansiedad, remordimientos, recuerdos incómodos y humor absurdo. Con esa base, el juego propone una aventura de acción, plataformas y puzles de corte metroidvania.

Que no cunda el pánico: aquí hay unos cuantos motivos para no perderte la edición física de This Is Fine: Maximum Cope. / Elsotanoperdido

El salto al videojuego

‘This Is Fine’ nació como una viñeta sobre la aceptación del caos, pero ‘Maximum Cope’ lleva esa imagen a un terreno más amplio, ya que en lugar de dejar al perro sentado mientras todo arde a su alrededor, el juego lo obliga a avanzar, combatir y enfrentarse a aquello que lleva años evitando.

La magia del formato físico

La edición física llega a PS5 y Nintendo Switch a través de configuraciones similares para disfrutar esta aventura metroidvania. En la consola de Sony, el juego se integra al catálogo con un disco ideal para jugar en pantalla grande y conservarlo en la colección. Mientras que la plataforma de Nintendo, añade la posibilidad de jugar en cualquier parte. Dos opciones muy interesantes para aquellos que prefieren no depender únicamente del formato digital.

Cinco mundos ligados a emociones reconocibles

La aventura se reparte en cinco zonas inspiradas en humillación, miedo, fracaso, pérdida y arrepentimiento y cada área traslada esas sensaciones a escenarios de pesadilla, enemigos extraños y jefes finales, siempre bajo una interpretación realmente satírica y cercana al humor negro del cómic original. El juego plantea un avance basado en nuevas habilidades, regreso a áreas previas y mejoras graduales para Question Hound. Como puedes imaginar, tampoco faltan buenas dosis de café como recurso jugable, tanto para comprar ventajas como para rellenar la taza curativa en los Puntos de Descanso, esos lugares donde fingir que todo va bien durante unos segundos.

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Una aventura que conserva la ironía del cómic

En todo caso, la edición física de ‘This Is Fine - Maximum Cope’ ya está disponible para PS5 y Nintendo Switch y, tanto entre el público familiarizado de antemano con la viñeta original de KC Green como para aquellos que (¡oh!, sorpresa) descubren ahora a Question Hound, el proyecto ofrece una divertida y peculiar aventura metroidvania dibujada a mano, con cinco mundos ligados a emociones incómodas, seis jefes, habilidades desbloqueables, 28 coleccionables, 27 ventajas, una humeante taza de café y una aventura bastante más movida de lo que aparenta su protagonista.