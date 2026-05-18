Wilds Unknown amplía Disney Lorcana TCG mediante nuevas cartas de Toy Story, Brave y Los Increíbles

El juego de cartas coleccionables ‘Disney Lorcana TCG’, acaba de recibir en nuestra región la colección ‘Wilds Unknown’. Tras el deshielo provocado por Winterspell en la colección anterior, los glimmers de los personajes de Disney y Pixar ahora viajan a tierras remotas como Wilderknot, The Great Empty Sea y Torchlight Peaks. Allí aparecen por primera vez cartas de ‘Toy Story’, ‘Brave’ y ‘Los Increíbles’.

Pixar llega a Disney Lorcana TCG

La incorporación de glimmers de personajes de películas de Pixar es uno de los momentos más importantes en la historia de ‘Disney Lorcana TCG’, tal como explica Elaine Chase, responsable de la categoría de juegos de cartas coleccionables en Ravensburger. "Todos guardamos recuerdos entrañables de crecer junto a Woody, Buzz Lightyear y el resto de juguetes, de revivir las aventuras de la familia Parr, de unir fuerzas contra los Omnidroids o de acompañar a Mérida en su viaje para forjar su propio destino. Ahora, los seguidores del juego podrán disfrutar coleccionando estas cartas y creando mazos para jugar junto a amigos y familiares".

Lorcana. / Cedida

Cada set de ‘Disney Lorcana TCG’ incorpora cartas Encantadas, versiones raras ilustradas a página completa que figuran entre las piezas más buscadas por jugadores y coleccionistas, siempre con ilustraciones vinculadas a la temática de cada lanzamiento y, en el caso de ‘Wilds Unknown’, bajo el estilo Lore Nouveau inspirado en el Art Nouveau. Este estilo también aparece en las cartas más raras de la colección, conocidas como Icónicas, que incluyen ilustraciones a página completa y tratamientos foil adicionales. Estas son las dos cartas Icónicas de la colección:

Mérida - Formidable Archer

Buzz Lightyear - Jungle Ranger

En el pasado, muchos de nosotros hemos visto a los juguetes de las películas Toy Story de Disney y Pixar superar muchos peligros, pero seguro que no hemos tenido la oportunidad de verlos enfrentarse a paisajes amenazantes como los de los rincones más remotos del reino. Así que ha llegado el momento para jugar, y asegurarnos de tener a estos fieles compañeros en nuestros mazos.

Para ello contaremos con los destellos de la familia Parr de Los Increíbles, que ya están listos para correr, estirarse y abrirse camino a través del reino. Se han enfrentado a numerosos supervillanos, pero la clave para usar sus poderes únicos será la diferencia entre la victoria y la derrota. Tampoco podemos olvidarnos de la princesa Mérida y las demás compañeras de su clan, listas para emprender una misión victoriosa. Para celebrar su debut, se recomienda usar acento escocés al incluir a personajes como Elinor, Hamish, Hubert, Harris y Fergus en tus mazos.

Un trabajo laborioso

Anna Stosik, directora de arte de ‘Disney Lorcana TCG’, asegura que los artistas y directores de arte han puesto muchísimo cariño en cada composición, una labor que permite ver a personajes tan conocidos de Disney bajo una forma nueva e inesperada. "Trabajar junto a artistas en cada carta es una experiencia muy especial. Todos sentimos una conexión muy intensa hacia los personajes, y recorrer estos escenarios tan espectaculares durante el proceso creativo ha sido realmente inspirador", compartió.

Lorcana Trading Card Game. / Cedida

Además, con esta colección se ha podido disfrutar del debut de los Prerelease Boxes, disponibles en tiendas en periodo anticipado. En este formato, cada caja incluye seis sobres, cuatro dados tematizados, una carta promocional aleatoria y una postal de bioma, contenidos adicionales que ayudan a presentar la historia y temática de la colección.

Making a Disney Lorcana Card - Buzz Lightyear from Pixar's Toy Story

‘Wilds Unknown’ cuenta con los siguientes productos:

Booster packs: Sobres de juego con 12 cartas de la colección Wilds Unknown.

Two-player starter set: Incluye dos mazos preconstruidos para que los nuevos jugadores puedan empezar a jugar de inmediato.

Prerelease Boxes: Cajas pensadas para eventos de prelanzamiento, con seis sobres, cuatro dados tematizados, una carta promocional y una postal temática.

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Illumineer’s Trove: Este producto orientado a coleccionistas y jugadores incluye una caja ilustrada con separadores, ocho sobres y dados temáticos. Además, incorpora un contador giratorio para seguir el progreso hacia la victoria en las partidas de ‘Disney Lorcana TCG’.