Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rueda de prensa Lalo AranteguiDespidos por la IATiempo ZaragozaParque de AtraccionesDídac CuevasAndrés Pajares
instagramlinkedin

Conferencia anual

Apple presenta hoy todas sus novedades en IA: sigue aquí la WWDC 2026 en directo

El gigante tecnológico anunciará iOS 27, el nuevo sistema operativo de iPhone, iPad, Mac y otros dispositivos, así como un rediseño de Siri potenciado gracias a los modelos de inteligencia artificial de Google y OpenAI

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, durante la WWDC 2024.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, durante la WWDC 2024. / PETER DASILVA / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Apple da hoy el pistoletazo de salida a la WWDC 2026, su esperada conferencia mundial de desarrolladores en las que el gigante tecnológico presenta todas sus novedades en software.

La 'keynote' que arranca este lunes será la última de Tim Cook como director ejecutivo de la icónica marca de la manzana mordida. El actual jefe de hardware de la firma, John Ternus, ocupará su lugar el próximo septiembre.

Aquí puedes seguir en directo la conferencia:

Nuevo Siri

Sin embargo, todos los ojos estarán puestos en la esperada nueva versión de Siri, el asistente virtual integrado a sus productos. Apple anunció en 2024 que utilizaría la inteligencia artificial para potenciar su mayordomo digital, pero el cambio nunca llegó. La empresa se había quedado atrás en la frenética carrera por el dominio de esta tecnología.

Ahora, y gracias a acuerdos estratégicos con Google y OpenAI —creadora de ChatGPT—, Apple ha rediseñado Siri para vitaminarlo con IA. El nuevo asistente podrá interactuar con el usuario como un chatbot, pero también entender el contexto de lo que aparece en pantalla u operar como un agente que ejecuta acciones dentro de las aplicaciones.

Noticias relacionadas y más

Sigue la presentación en directo

A partir de las 19:00 de la tarde (hora española), la segunda compañía más valiosa del planeta inaugurará una conferencia que se alargará hasta el jueves y en la que también presentará iOS 27, la última actualización del sistema operativo que es el corazón de productos como los móviles iPhone, las tabletas iPad o los ordenadores Mac. Esa versión seguirá transformando la experiencia de los usuarios con sus dispositivos gracias a una mayor integración de la IA.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza cierra el fichaje de Anartz Peña como segundo portero por petición expresa de Ibai Gómez
  2. Raúl Sanllehí, exdirector general del Real Zaragoza, dimite como jefe de Operaciones del Inter de Miami y deja a Jorge Mas
  3. El tranvía de Zaragoza, 15 años después: la línea más usada del país apunta a un nuevo récord de viajeros en 2026
  4. Sinan Bakis, jugador del Real Zaragoza: 'Le pongo un 6 sobre 10 a mi etapa, quería demostrar mucho más, pero siempre lo di todo
  5. Kasan, distrito comercial: así es la galería en el centro de Zaragoza que resiste al comercio electrónico
  6. El aragonés Javi Roda antepone su deseo de volver al Real Zaragoza a seguir en Primera con el Elche
  7. Cierra la tienda de botas El Tubo: "Ahora será un almacén de bar, pero no hay tristeza"
  8. El arquitecto que diseñó el tranvía de Zaragoza: '¿El mayor error? No hacer la línea 2 inmediatamente después

Tachi renueva, Lalo confía en la continuidad de Francho y dejan el Real Zaragoza hasta 26 jugadores

Tachi renueva, Lalo confía en la continuidad de Francho y dejan el Real Zaragoza hasta 26 jugadores

El Papa recibirá a Ayuso en un encuentro privado en la nunciatura este lunes por la tarde

El Papa recibirá a Ayuso en un encuentro privado en la nunciatura este lunes por la tarde

Amazon logra el aval ambiental para otro de sus futuros centros de datos en Aragón

Amazon logra el aval ambiental para otro de sus futuros centros de datos en Aragón

Lalo anuncia un cambio "total" en el Real Zaragoza y no echa balones fuera: "El objetivo no es solo ascender, sino cómo vamos a ascender"

Lalo anuncia un cambio "total" en el Real Zaragoza y no echa balones fuera: "El objetivo no es solo ascender, sino cómo vamos a ascender"

Desarticulado un importante punto de venta de drogas en Las Delicias

Desarticulado un importante punto de venta de drogas en Las Delicias

El Ayuntamiento de Teruel refuerza la limpieza de La Vaquilla con más rutas, días y equipos

El Ayuntamiento de Teruel refuerza la limpieza de La Vaquilla con más rutas, días y equipos
Tracking Pixel Contents