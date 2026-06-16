Subasta Millonaria
Esta rara copia precintada de Super Mario Bros. para NES se ha vendido por 3 millones de dólares
El ejemplar original del videojuego con una pegatina brillante se ha vendido en una subasta de Heritage Auctions
Carlos de Ayala – Elsotanoperdido
Una copia precintada de la segunda producción de ‘Super Mario Bros.’ para Nintendo Entertainment System (NES) se ha vendido por 3 millones de dólares en una subasta organizada por Heritage Auctions. El ejemplar ha permanecido intacto durante 40 años dentro de una caja que contenía una consola NES Control Deck de la etapa de lanzamiento, con el embalaje original aún en su lugar. La casa de subastas clasificó el videojuego vendido el 12 de junio como el más importante jamás ofrecido en una subasta, dentro de su categoría.
La pegatina brillante que explica su rareza
El elemento que ha disparado el precio de esta copia es el precinto adhesivo brillante e intacto que cierra la caja. Este tipo de sello fue introducido por Nintendo a comienzos de 1986, después de la pegatina mate usada en el mercado de prueba de octubre de 1985, y duró poco tiempo antes de que el fabricante japonés sustituyese al embalaje con plástico retráctil.
Al no llevar la protección plástica externa que Nintendo adoptaría después, estas cajas eran mucho más vulnerables al paso del tiempo. Según los registros de Heritage Auctions, solo se conocen tres ejemplares sellados de segunda producción con pegatina brillante.
El artículo subastado recibió una calificación PSA 9.6 A++, la mejor de las tres copias conocidas y la ficha oficial de la casa indica que esta variante específica nunca había salido a subasta pública en estado precintado, subrayando su grado de rareza.
Una copia vinculada al mercado de prueba de Los Ángeles
El juego y la consola que lo acompaña pertenecen a la época de las pruebas de mercado en Los Ángeles, en las primeras etapas de la expansión de Nintendo en Estados Unidos. Este periodo corresponde al momento en que la empresa japonesa probaba la aceptación de NES fuera de Japón, antes de la distribución nacional que finalmente consolidaría la plataforma.
Una NES intacta durante 40 años
Heritage Auctions asegura que además posee un importante valor histórico, porque el lote es una de las piezas que mejor representa el instante en el cual ‘Super Mario Bros.’ pretendió transformar las consolas domésticas en una parte de los hábitos populares. Por tanto, además de preservar el juego y hardware en condiciones excepcionales, el lote también conserva el contexto de un mercado que aún estaba probando la viabilidad comercial de las consolas domésticas fuera de tierras orientales.
- Bebé, exjugador del Real Zaragoza e internacional con Cabo Verde: 'Necesito volver al Zaragoza para terminar lo que empecé
- El otro reto de Ander Herrera en su regreso al Real Zaragoza
- Tres detenidos por un homicidio en un bar de Torrero
- Un ex del Real Zaragoza será el director deportivo de uno de los clubes más ruidosos de Europa: 'Hay que tener hueco para ocho o diez canteranos
- Villas de lujo, piscina privada y 750.000 euros: así es la ‘Moraleja’ aragonesa
- Un atropello obliga a cortar el tranvía de Zaragoza
- El escudo llama dos veces: los otros regresos al Real Zaragoza con el corazón como el de Ander Herrera
- El regreso del canterano Sergio Beltrán 'Ratón' al Real Zaragoza, cada vez más cerca