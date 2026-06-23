Xiaomi, Samsung, Pixel y iPhone: los móviles que más caen de precio en el Amazon Prime Day 2026

El Prime Day 2026 ya ha comenzado y se presenta como la oportunidad que estabas esperando para renovar tu teléfono móvil de una vez por todas, gracias a los descuentos y promociones exclusivas disponibles en Amazon del 23 al 26 de junio. En efecto, el evento que te permitirá acceder a modelos más avanzados o sustituir equipos antiguos a precios mucho más asequibles.

Con opciones para todos los presupuestos, desde smartphones de última generación de marcas como Samsung o Apple hasta alternativas económicas, es el momento perfecto para actualizarse tecnológicamente sin gastar de más.

Cómo disfrutar al máximo del Prime Day 2026 de Amazon Eso sí: no olvides que para disfrutar de todos los descuentos del Prime Day, necesitas contar con una suscripción Prime, la misma que te permitirá ahorrarte el envío y recibirlo en tiempo récord. Recuerda que si nunca has sido usuario Prime, puedes disfrutar de 30 días de prueba gratuita, sino la tarifa es de 4,99 €, un importe mucho menor al de los posibles gastos de envío que te vas a ahorrar con tu suscripción. Además, más allá de acceder a estas promociones exclusivas, podrás disfrutar de todo el catálogo de Prime Video con la misma suscripción. Todo ventajas.

Las mejores recopilaciones de ofertas del Amazon Prime 2026

Los 8 móviles que más caen de precio en el Amazon Prime Day 2026

Samsung Galaxy A56 5G

El Samsung Galaxy A56 5G se presenta como uno de los móviles de gama media más completos del momento y ahora, con su rebaja, resulta una opción especialmente atractiva. Destaca por sus funciones de inteligencia artificial, que permiten buscar cualquier elemento en pantalla con un círculo, mejorar fotos de grupo o eliminar objetos y personas del fondo en segundos.

También sobresale por su cámara principal de 50 MP con tecnología Nightography, su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con hasta 1.200 nits de brillo y una batería de 5.000 mAh capaz de ofrecer hasta 29 horas de reproducción de vídeo ininterrumpida. Además, incluye hasta seis años de actualizaciones y una garantía ampliada exclusiva de Amazon.

Google Pixel 10 Pro

El Google Pixel 10 Pro se sitúa entre los smartphones más avanzados del mercado y, por tiempo limitado, puede ser tuyo gracias a la cuantiosa rebaja que posee.

Su gran atractivo está en la integración de la inteligencia artificial más avanzada de Google, que mejora la experiencia diaria y potencia funciones exclusivas de productividad, búsqueda y edición.

Además, incorpora una cámara profesional capaz de capturar fotos y vídeos de gran calidad en prácticamente cualquier situación. Como valor añadido, incluye el Google TV Streamer (4K), el dispositivo de streaming más avanzado de la marca, con acceso rápido a contenidos, recomendaciones personalizadas y un rendimiento fluido.

POCO X8 Pro de Xiaomi

El POCO X8 Pro se posiciona como una de las grandes gangas de este Prime Day 2026, con su procesador Dimensity 8500-Ultra junto a memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1 garantizan un rendimiento fluido incluso en juegos exigentes y multitarea intensiva.

Su pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas con resolución 1.5K y 120 Hz ofrece una experiencia visual muy brillante y nítida, mientras que su batería de 6.500 mAh con carga rápida de 100 W asegura autonomía y velocidad de recarga. A esto se suma su cámara Sony de 50 MP con estabilización óptica y una construcción premium que refuerza su sensación de gama alta.

iPhone Air de Apple

Llega como uno de los modelos más llamativos de la gama premium y que más rápido van a rozar stock en este Prime Day 2026.

Su diseño ultrafino y ligero, el mismo que caracteriza a los modelos de Apple, con solo 0,56 cm de grosor, combina elegancia y portabilidad sin renunciar a la potencia de un chip de nivel Pro.

Su estructura de titanio y el Ceramic Shield en ambas caras refuerzan la resistencia frente a golpes y arañazos, mientras que el sistema de cámara Fusion de 48 MP con zoom óptico x2 y la cámara frontal de 18 MP ofrecen resultados de alto nivel en foto y vídeo. Con chip A19 Pro, batería para todo el día e integración de Apple Intelligence, es un dispositivo pensado para rendimiento y sofisticación.

OPPO A6x

Con una batería de 6.100 mAh es uno de sus puntos fuertes, ofreciendo una autonomía muy generosa para aguantar toda la jornada sin preocupaciones.

Cuenta con una pantalla LCD HD+ de 6,56 pulgadas con 120 Hz, que aporta una experiencia fluida en navegación y redes sociales. Su cámara principal de 50 MP permite obtener fotos nítidas en el día a día, mientras que sus 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ofrecen un rendimiento correcto para tareas habituales.

Samsung Galaxy A17

Su diseño más fino y ligero, con solo 7,5 mm de grosor, le da un aspecto moderno y cómodo en mano a este modelo de Samsung que, hoy, puedes conseguir a precio de ganga en el Prime Day.

Destaca su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con 90 Hz, que ofrece colores intensos y buena fluidez en el uso diario. La cámara principal de 50 MP con estabilización óptica permite fotos más nítidas y vídeos más estables, incluso con poca luz. Además, incorpora funciones de IA con Gemini, batería optimizada y hasta 6 años de actualizaciones, lo que refuerza su durabilidad a largo plazo.

Realme P4 Lite

Pensado para el uso diario exigente, incorpora certificación IP64 contra polvo y salpicaduras, además de una estructura reforzada tipo ArmorShell. Su pantalla LCD de 6,8 pulgadas con 120 Hz aporta fluidez en el uso cotidiano, mientras que su sistema con IA mejora cámara, rendimiento y multitarea.

¿Lo más destacable? Su batería Titan de 6.600 mAh es su gran argumento, ofreciendo una autonomía muy prolongada, con carga inversa y una durabilidad de hasta 6 años de ciclos.

Vivo V70

El gran protagonista del Vivo V70 es la cámara principal de 200 MP con estabilización óptica, capaz de capturar imágenes muy detalladas incluso en movimiento o con poca luz.

Su pantalla AMOLED 1,5K ofrece una visualización brillante y nítida, mientras que la batería de 5.250 mAh con carga rápida de 90 W garantiza autonomía y velocidad en el día a día. Además, cuenta con certificación IP68/IP69 para máxima resistencia al agua y polvo, junto con funciones de IA que mejoran la experiencia en fotografía, vídeo y productividad. Un móvil muy equilibrado entre diseño, potencia y durabilidad.

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