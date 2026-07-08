Gamescom 2026: Pearl Abyss mostrará cómo se construyó el continente de Pywel en Crimson Desert

Pearl Abyss ha anunciado su presencia en gamescom 2026, donde colaborará con Samsung Electronics para presentar ‘Crimson Desert’, su juego de acción y aventura en mundo abierto, mediante un espacio jugable para el público y una serie de presentaciones dirigidas por los desarrolladores en las que se mostrarán la tecnología y el proceso de producción del juego.

Fechas y paneles

Del 26 al 30 de agosto, los visitantes podrán encontrar el estand en el pabellón 09.1, estand B020-C029, donde se tendrá la posibilidad experimentar el mundo de Pywel en monitores gaming de Samsung, incluido el Odyssey G8 de 32 pulgadas, presentado como el primer monitor gaming 6K del sector con Dual Mode, que permite elegir entre una resolución ultraalta de 6K a 165 Hz o una resolución 3K a 330 Hz. El estand ofrecerá una demo jugable, presentaciones en directo sobre el escenario, reparto de regalos exclusivos, oportunidades para hacerse fotografías y la presencia de cosplayers inspirados en los personajes y el mundo del juego.

Imágenes del Crimson Desert. / Agencias

Antes de gamescom

Pearl Abyss también ha sido invitada a participar en gamescom Dev, la mayor conferencia europea de la industria del videojuego, que se celebrará del 23 al 25 de agosto en Koelnmesse, Colonia. La compañía ofrecerá dos sesiones técnicas centradas en las soluciones artísticas y de ingeniería que han dado forma a Crimson Desert.

La primera sesión, "How We Filled the Vast Continent of Pywel", analizará la metodología empleada por el equipo para construir el mundo del juego, incluyendo cómo la exploración de los jugadores influye en el diseño de Pywel, los flujos de trabajo de producción de escenarios basados en muestras y las herramientas automatizadas utilizadas para crear el mundo, que permitieron mantener una unidad artística en todo el enorme entorno abierto. Los desarrolladores también compartirán las lecciones aprendidas a la hora de equilibrar la densidad de la vegetación, la complejidad del terreno, ubicación de los puntos de interés y la narrativa ambiental.

La segunda presentación, "How We Filled the Vast Continent of Pywel & Scaling Open World Creation with an In-House Engine", estará centrada en el motor propietario BlackSpace Engine de Pearl Abyss. La sesión mostrará cómo este motor crea entornos vivos y cambiantes, ofreciendo al mismo tiempo una escala realista, una atmósfera cuidada, una elevada densidad ambiental y simulación continua del mundo. Los asistentes también conocerán las herramientas de generación procedural de terrenos y los sistemas de distribución basados en biomas, que hicieron posible crear un mundo de gran escala de forma eficiente sin perder el control artístico ni la identidad de cada región.

Las sesiones estarán dirigidas por Geun-tae Ahn, Senior Leader de la División de Niveles Artísticos, y por Jin-hwan Kim y Jin-ho Yoon, Senior Leaders de la División de Gráficos del Motor del Juego y se han diseñado para artistas de escenarios, programadores de renderizado y artistas técnicos, estas presentaciones ofrecerán una visión práctica de los procesos de producción y las tecnologías empleadas en Crimson Desert.

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Millones de copias respaldan el formato

Tras su lanzamiento en marzo, ‘Crimson Desert’ ha superado, según Pearl Abyss, los 6 millones de copias vendidas durante los tres primeros meses, algo que ha servido a la compañía hacerse un hueco entre las mejores desarrolladoras del panorama actual. El juego está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store y Apple Mac.